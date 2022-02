Iniziare la giornata con il piede giusto vale oro per affrontare lavoro e impegni quotidiani. Sicuramente, anche dedicare del tempo alla colazione è altrettanto essenziale per ricaricare il nostro corpo con la giusta energia.

La classica colazione, fatta di caffè dal gusto intenso e cornetti ripieni, rappresentano “l’italianità” di quello Stivale più famoso del Mondo. Un fugace attimo di gusto a cui è difficile rinunciare.

Per chi ama addentare un cremosissimo cornetto farcito di prima mattina, ecco una ricetta velocissima con soli 3 ingredienti.

Sappiamo bene che sono tante anche le alternative da portare in tavola. Per capire cosa mangiare a colazione invece del solito cornetto può bastare semplicemente dare un’occhiata al web.

La rete pullula di preparazioni, sia dolci che salate. Dalla classica torta allo yogurt ai 7 vasetti, per una colazione soffice e genuina, ai favolosi “Ciccio pancake” che hanno stregato i social.

A far venire l’acquolina in bocca agli internauti arriva anche la ricetta che stiamo per preparare insieme.

Ecco, dunque, cosa mangiare a colazione invece del solito cornetto, latte o yogurt con i cereali per far felice tutti con energia e buon umore

Mai provati i “Fluffy pancake”? Un dolce soffice, altissimo e facile da realizzare. Un’alternativa sfiziosa ai classici pancake americani. Il risultato è favoloso e pian piano non si riuscirà più fare a meno dei buonissimi Fluffly pancake.

Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti per 4 pezzi

2 uova grandi;

35 g di farina tipo 00;

25 g di latte;

1 cucchiaio colmo di zucchero;

1 bustina di vaniglia (facoltativa);

e 1 cucchiaino raso di lievito per dolci.

Procedimento

Innanzitutto, bisognerà dividere i tuorli dagli albumi e montare quest’ultimi a neve. In un’altra ciotola, invece, unire tutti gli altri ingredienti. Si consiglia di setacciare sia la farina che il lievito.

Mescolare energicamente per evitare la formazione di grumi. Poi, unire gli albumi e procedere con movimenti circolari, dal basso verso l’alto, per evitare di smontare il composto. Dopo qualche minuto, l’impasto apparirà spumoso e omogeneo.

A questo punto, prendere una padella e ungerla con un filo d’olio d’oliva. Cospargere l’olio con un foglio di carta assorbente.

Poi, formare i pancake uno alla volta, versando circa 2 cucchiai di composto per pezzo. Durante la cottura si consiglia di versare un goccio d’acqua sul lato della padella. Coprire con un coperchio e lasciar cuocere per circa 2 minuti.

Quando i bordi del pancake cominciano a solidificarsi, versare al centro del pancake un altro cucchiaio di impasto. Bisognerà fare attenzione a non farlo scivolare oltre i bordi. Richiudere il coperchio e far cuocere ancora qualche minuto.

Poi, girare il pancake per far cuocere in modo da ottenere una cottura omogenea.

Ed ecco che dopo 10 minuti si potranno servire delle sofficissime bontà da farcire e decorare a piacimento. Buoni, semplici e golosi, i Fluffy pancake faranno felici tutti i membri della famiglia.