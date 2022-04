Chi l’ha detto che le cose più buone debbano per forza far ingrassare? In fatto di cibo, ci sono dei luoghi comuni che sono duri a morire. Molte persone, infatti, sono convinte che un cibo sia godurioso e appagante soltanto se ipercalorico e ricco di grassi. In realtà, le cose non stanno proprio così. Si possono preparare manicaretti deliziosi anche stando attenti alle calorie e alle aggiunte di grassi. Questo vale sia per le pietanze salate che per i dolci. Ricordiamo subito un paio di esempi: la maionese leggerissima e questa profumatissima torta al limone.

Nel presente articolo parleremo di un altro dolce. Proporremo la ricetta di una torta molto leggera ma, non per questo, povera di gusto e che piacerà a grandi e piccoli. Tra l’altro, questo dolce è facilissimo e non serve troppo tempo per prepararlo. Lo possiamo fare tranquillamente anche la sera, perché non ci porterà via più di 5 o 10 minuti. Il forno, poi, farà da sé la cottura.

Soffice come una nuvola questa torta alla ricotta cremosa è senza grassi, veloce da fare e si scioglie in bocca

Prepariamo un dolce a base di ricotta. Come vedremo a breve, gli ingredienti sono pochi e molto semplici. Tuttavia, il risultato è davvero straordinario. Cominciamo quindi a vedere cosa ci serve.

Ingredienti

500 g di ricotta fresca;

120 g di zucchero o dolcificante tipo stevia;

1 uovo;

100 g di farina;

100 ml di latte;

scorza d’arancia q.b.

Procedimento

Anzitutto, accendere il forno a 160° per farlo riscaldare e, nel frattempo, setacciare la farina; prendere quindi una ciotola e trasferirvi la ricotta insieme con lo zucchero (o il dolcificante). Cominciare a lavorare i due ingredienti usando le fruste elettriche fino a ottenere un composto piuttosto cremoso; una volta fatto ciò, incorporare anche l’uovo e il latte, sempre continuando a mescolare; ottenuto un composto bello liscio, aggiungere infine, a pioggia, anche la farina e la vanillina; amalgamare il tutto in modo che non si formino grumi; in ultimo, aggiungere anche la scorza d’arancia; trasferire in una tortiera rivestita con carta da forno; infornare per 45/50 minuti circa. Prima di sfornare, fare sempre comunque la prova dello stecchino.

Soffice come una nuvola, questa torta alla ricotta va servita fredda, magari cosparsa con un po’ di zucchero a velo o un ciuffetto di panna montata. Già di per sé è una vera delizia. Per farne una versione ancor più golosa, potremmo arricchire l’impasto con scaglie di cioccolato oppure con un paio di cucchiai di marmellata. In questo secondo caso, come gusto, suggeriremmo i frutti di bosco, i mirtilli o l’albicocca, perché i loro sapori aciduli creano un sublime contrasto con la dolcezza della ricotta.

