La maionese è un condimento che c’è nel frigorifero di quasi tutte le case. Le occasioni per utilizzarla non mancano mai. Ci sono ricette che la prevedono come ingrediente irrinunciabile, un grande classico sono il vitello tonnato o i gamberetti in salsa rosa. E quando prepariamo un panino o un tramezzino per un pranzo veloce o un semplice spuntino, una bella spalmata dà quel tocco in più.

Insomma, la maionese piace praticamente a tutti, ma purtroppo è tanto buona quanto nemica della nostra linea. Basti pensare che un solo cucchiaio ci regala 75 calorie!

Come fare allora per non rinunciare a questa golosità che non può mancare sulle tartine?

Ecco qui svelata finalmente la ricetta per preparare una maionese “finta”, ma non meno buona, che non ci farà ingrassare di neppure un grammo!

Maionese finta allo yogurt

La maionese allo yogurt è una salsa leggera e gustosa che non ha nulla da invidiare alla maionese tradizionale, ben più grassa e pesante. Ed è anche facile e veloce da preparare. Vediamo come si deve procedere.

Ingredienti

a) 150 gr di yogurt greco;

b) 25 ml di olio evo;

c) 20 ml di olio di semi;

d) 10 gr di succo di limone;

e) 1/2 cucchiaino di senape (facoltativo);

f) sale q.b.

Preparazione

Mettere nel boccale del minipimer il succo di limone e lo yogurt. Quindi iniziare a frullare.

Aggiungere poco alla volta l’olio a filo sempre continuando a frullare. Aggiustare di sale.

Et voilà, la nostra maionese fresca e leggerissima è pronta.

È perfetta come sostituto della classica maionese, ma va benissimo per accompagnare verdure in pinzimonio, secondi piatti di pesce e di carne, ed anche come condimento per l’insalata.

A piacere, e in base all’utilizzo che se ne vuole fare, è possibile aggiungere del prezzemolo tritato, una punta di senape, dell’erba cipollina, del timo, qualche grano di pepe o della curcuma.

Alternative

E dopo che è stata svelata finalmente la ricetta per preparare una maionese “finta”, ma non meno buona, che non ci farà ingrassare di neppure un grammo, per chi volesse fare una versione ancora più leggera, basterà usare soltanto olio di semi di girasole.

E per chi ancora non amasse lo yogurt greco perché troppo pastoso e compatto, va benissimo un qualsiasi yogurt bianco magro.

Conservare la “maionese finta” in frigorifero e consumare entro un paio di giorni.

