L’Italia è il Paese più bello al Mondo. Non solo è ricco di arte, storia e cultura, il nostro Paese possiede anche bellezze paesaggistiche che tutti ci invidiano. Noi italiani siamo molto fortunati perché, quando dobbiamo viaggiare, possiamo scegliere tra mille opzioni senza allontanarci troppo. Potremmo perderci in una spiaggia di sabbia bianca e finissima, tra le vie di una città d’arte oppure tra montagne suggestive. Oggi invece vogliamo consigliare una meta molto nota ed amatissima dai turisti di tutto il Mondo: il Lago di Como. Il nostro obiettivo è quello di fare scoprire alcuni posti incantevoli e meno noti che si affacciano su questo lago. Inoltre, daremo qualche indicazione per mangiare bene e dormire risparmiando.

Dove risparmiare

Se vogliamo mangiare spendendo poco possiamo recarci ad esempio al locale El Merendero a Como, nei pressi del lungolago. Qui potremo assaporare abbondanti panini, pizze, hamburger, ma anche insalate fresche, spendendo tra i 10 e i 15 euro. In alternativa, possiamo mangiare anche all’Agriturismo La Selvaggia a Mandello del Lario per godere di una vista mozzafiato gustando pietanze tipiche. Potremo poi anche soggiornare e dormire in zona spendendo una cifra che parta da 70 euro.

Tra paesaggi mozzafiato e borghi incantevoli, ecco dove mangiare e dormire spendendo poco in uno dei laghi più belli d’Italia

Perfetto per un weekend indimenticabile, il Lago di Como è una delle mete più amate dai turisti stranieri soprattutto negli ultimi anni. Amato e conosciuto in particolare per la presenza della lussuosa villa dell’attore George Clooney, questo lago nasconde molto di più. Se vogliamo vivere un’esperienza indimenticabile e godere di una vista magnifica dal lago, consigliamo di prendere il battello. In questo modo, potremo percorrere il lago e fare delle tappe intermedie. Potremo così visitare ville e giardini incantevoli, ma anche l’unica isola del lago, dalla natura lussureggiante e ricca di storia antichissima: la Comacina.

Rezzonico e la sua spiaggia

Se cerchiamo un posto tranquillo, Rezzonico è quello che fa per noi. Si trova in provincia di Como, sulla sponda nord occidentale del lago. Questa frazione del comune di San Siro è un piccolo gioiello davvero da non perdere. Ricco di arte e storia, questo luogo possiede un castello con 3 torri. Risalente al XIV secolo, è reso ancora più suggestivo dalla presenza del lago. Rezzonico è nota anche per la sua piccola spiaggia di ciottoli raggiungibile a piedi dal centro città. Qui potremo ammirare le montagne che si specchiano sull’acqua, tanto silenzio ed un piacevole venticello che anima sempre il luogo. Se scegliamo di recarci a San Siro, possiamo pernottare a partire da 60 euro.

Passeggiata degli innamorati

Tra paesaggi mozzafiato e borghi incantevoli concediamoci un momento per percorrere la passeggiata degli innamorati a Varenna. Si tratta di un percorso pedonale lungo poche centinaia di metri. Dalla passerella a sbalzo sull’acqua potremo ammirare il lago e le sue montagne. Questo luogo collega il centro di Varenna all’imbarcadero ed è una delle mete più amate dai turisti di tutto il Mondo. Se scegliamo di visitare Varenna, potremo mangiare bene spendendo in media 30 euro al Ristorante Mon Amour oppure da Il Cavatappi. Infine, in città possiamo affittare un appartamento che ci permetterà di risparmiare un po’ sul costo del pernottamento.

Approfondimento

Facciamoci conquistare dal panorama mozzafiato di questi 2 laghi a pochi passi dall’Italia