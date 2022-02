È difficile trovare qualcuno a cui non piacciano i dolci. Non c’è bisogno di essere golosi. A volte si ha proprio una mancanza fisica di zuccheri. Altre volte, invece, si ha bisogno di un dolcetto per tirarsi su di morale. Insomma, una dolce coccola!

Facendo una buona scorta quando andiamo al supermercato, possiamo sempre trovare in dispensa qualche biscotto o una merendina confezionata. Di certo, però, i dolci fatti in casa hanno tutto un altro sapore. Ma purtroppo, non sempre si ha il tempo per dedicarsi a preparazioni lunghe e laboriose. Quest’oggi vorremmo proporre un dolce semplice, che richiede poco tempo e pochi ingredienti.

Una vera goduria questi cubotti di ricotta e cioccolato, facili e veloci si sciolgono in bocca

Prepariamo dei cubotti a base di ricotta. Li arricchiremo poi con delle gocce di cioccolato e altri ingredienti speciali per aumentarne la bontà. Ma andiamo per gradi e vediamo cosa ci serve.

Ingredienti

500 grammi di ricotta fresca;

100 grammi di zucchero semolato, bianco o di canna, a piacere;

1 uovo;

50 grammi di amido di mais;

50 grammi di di cioccolato fondente (gocce o scaglie);

30 grammi di uvetta;

scorze d’arancia q.b.;

1 cucchiaino di acqua di fiori d’arancio.

Procedimento

Prendere una ciotola capiente e mettervi la ricotta con lo zucchero. Cominciare a mescolare bene. Quindi, aggiungere l’uovo e continuare ad amalgamare. Infine, unire l’amido di mais. Dopo aver mescolato per bene, si dovrà ottenere un composto omogeneo, liscio e cremoso.

A questo punto, aggiungere l’acqua di fiori d’arancio, le gocce di cioccolato, l’uvetta e le scorze d’arancia. Mescolare ancora un’ultima volta.

Fatto ciò, prendere una teglia da forno rettangolare e rivestirla con carta forno. Versarvi all’interno il composto avendo cura di livellare bene la superficie aiutandosi con il dorso di un cucchiaio bagnato. Infornare a 180° per 40 minuti circa.

Una volta che il nostro dolce sarà pronto, attendere che sia completamente raffreddato. Quindi tagliare a quadrotti e assaggiare. Sono una vera goduria questi cubotti ricotta e cioccolato.

Come sempre, in cucina c’è ampio spazio anche per la creatività. La ricetta base è ovviamente costituita dall’impasto di ricotta. Tutte le altre aggiunte, sono a discrezione di chi prepara il dolce e soprattutto di chi lo dovrà assaporare. In aggiunta, o in alternativa, a quanto proposto, è possibile unire anche frutta secca tritata. Inoltre, se il dolce non verrà mangiato da bambini, è possibile aromatizzare l’impasto con un goccio di Rum.

