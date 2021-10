Possono 3 semplici ingredienti appagare i sensi e regalarci un piccolo attimo di felicità? Beh, perché no? D’altronde, non è per caso vero che la cucina ci fa vedere i sapori con gli occhi e sentire il gusto con il cuore?

In una danza confusa di profumi e prelibatezze, la cucina ci regala amore, bontà e soddisfazioni. Senza contare che è capace di riunire tante persone intorno a uno stesso tavolo.

Dolci ricette

L’Italia è la Patria di tanti prodotti straordinari, invidiati in tutto il Mondo. Per questo motivo, anche un semplice piatto può farci assaporare la felicità, attraverso tutti i nostri sensi.

Moltissime sono le ricette facili, pratiche e soprattutto gustose presenti nella nostra rubrica di cucina.

Come dimenticare la genuinità e la dolcezza delle mele cotte della nonna?

Chi non ha mai provato la profumatissima torta allo yogurt ai 7 vasetti?

Impossibile, poi, non provare questa sensazionale torta alle mele che sta spopolando in questi giorni.

Dunque, basta solo un pizzico di creatività tra i fornelli per realizzare dolci davvero speciali.

Non è da meno la torta che presenteremo questa sera, poiché conta di far impazzire tutti anche se si avvale di pochi ingredienti.

Infatti, soddisfa i 5 sensi con soli 3 ingredienti, questa torta morbidissima andrà letteralmente a ruba.

In 30 minuti il dessert sarà pronto per essere servito e assaporato. Dunque, non ci resta che metterci all’opera e realizzarlo.

L’ingrediente principale della torta è uno dei simboli dell’autunno: la nocciola.

Ingredienti

200 g nocciole;

180 g zucchero a velo;

4 uova;

scorza di mezza arancia (facoltativa).

Procedimento

Per preparare la torta ai 3 ingredienti bisognerà dividere i tuorli e gli albumi. Questi ultimi andranno montati a neve e lasciati da parte. In un’altra ciotola lavorare i tuorli con lo zucchero a velo.

A questo punto, tritare grossolanamente le nocciole e unirle al composto. Mescolare con cura e unire anche gli albumi. Per un tocco più aromatico, aggiungere anche il succo di mezza arancia.

Una volta amalgamati gli ingredienti, prendere una teglia ricoperta da carta da forno, versare il composto e far cuocere a 170° per mezz’ora.

Ed ecco come l’unione di soli 3 ingredienti può creare un vortice di bontà in pochi minuti. Tutti ne vorranno assaggiare una fetta, parola della nonna!