Profumatissima, semplice e gustosa. La torta di mele che stiamo per portare in tavola, questa sera, esalta tutti i colori dell’autunno.

Briciole di gusto che incantano il palato di grandi e piccini in pochi minuti. Con l’arrivo dei primi freddi, poi, farsi avvolgere dalle noti dolci di un bel dessert è l’ideale per concludere la giornata.

La ricetta è molto veloce e soprattutto si avvale della consistenza e del gusto di uno degli alimenti simboli dell’autunno: la zucca. Un prodotto di stagione che si presta alla realizzazione di tantissimi piatti, sia dolci che salati. E come non associare quest’alimento meraviglioso con un altro amatissimo prodotto autunnale come la mela?

L’unione di questi due alimenti crea un equilibrio perfetto di morbidezza e croccantezza allo stesso tempo.

Dunque, ecco come far felice tutta la famiglia con questa semplice sbriciolata alle mele dal cuore morbidissimo.

Prima di elencare l’occorrente per realizzare una squisita sbriciolata alle mele e zucca, ecco altre 3 ricette buonissime, facile e veloci.

Come far felice tutta la famiglia con questa semplice sbriciolata alle mele dal cuore morbidissimo

Ecco tutto l’occorrente per preparare la sbriciolata alle mele a zucca.

1 uovo;

300 g di farina tipo 00;

100 g di burro;

70 g di zucchero;

70 g amaretti secchi;

8 g di lievito per dolci;

Per la farcitura

1 mela, possibilmente una Golden Delicious;

200 g di polpa di zucca;

80 g di zucchero;

cannella q.b.

Procedimento

Il primo passaggio da fare per realizzare la sbriciolata è quello di pulire e tagliare a pezzetti la zucca. Inserirla in una padella e far cuocere 5 minuti con 30 g di zucchero. Poi con un mixer frullare la zucca e lasciare da parte.

Tagliare la mela a cubetti e inserirla nella padella con 50 g di zucchero. Poi, aromatizzare con la cannella e far insaporire per qualche minuto. Spegnere il fuoco e lasciare da parte.

In una ciotola inserire la farina setacciata e gli amaretti secchi, precedentemente tritati. Successivamente, unire anche lo zucchero, il lievito e poi l’uovo. Lavorare gli ingredienti fino a ottenere le famose “briciole” della sbriciolata.

Prendere una tortiera, possibilmente a cerniera e rivestita da carta da forno. Versare metà composto, livellare con una forchetta e aggiungere la polpa di zucca frullata e poi le mele. Infine, coprire con il resto dell’impasto e poi infornare. Far cuocere, in forno già caldo, alla temperatura di 170° per circa 30 minuti.

Prima di servire si consiglia di spolverare con un po’ di zucchero a velo.