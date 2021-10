Chiusa la parentesi estiva, ecco che gli armadi si popolano nuovamente di indumenti più caldi e pesanti. Abitini svolazzanti e short cortissimi fanno spazio a maglioni lunghi e cappotti imbottiti.

Le stagioni cambiano velocemente, così come i capi nel guardaroba, anche se il problema di come vestirsi per avere il look perfetto si ripresenta sempre, sia in estate che in inverno.

Autunno-inverno 2021 e 2022 tra amori vecchi e nuovi

La moda continua il suo corso e se da un lato stupisce con tante novità, dall’altro continua a confermare alcune tendenze, diventate delle vere certezze dello stile nel corso degli anni.

Questi pantaloni amatissimi, ad esempio, stanno bene anche a 50 anni e non si possono perdere questi 4 consigli per indossarli al meglio.

Che dire, poi, di questi jeans comodi e glamour tornati di moda ora e che sono consigliatissimi anche dopo gli “anta”?

Moltissime le nuove tendenze, oramai decollate, per quest’autunno-inverno 2021 e 2022. Ecco, ad esempio, 5 favolosi capi invernali perfetti anche per le over 50 che proteggono dal freddo e slanciano ogni fisico.

Li abbiamo sempre amati a 20 ma anche a 50 anni perché sono comodissimi e finalmente tornano di moda

Tra le varie new entry di questo periodo autunnale troviamo loro! Versatili, decisamente comodi e molto apprezzati dalle donne di ogni età perché si abbinano facilmente.

Trasformisti perché con loro si può giocare con gli stili e mescolare stampe e tessuti differenti, i leggings sono una vera garanzia. Basta solo l’abbinamento giusto.

Gettonatissimi dalle giovanissime, in realtà i leggings stanno benissimo anche dopo gli anta. L’importante è scegliere un modello che non comprime troppo le forme ma che, invece, le accompagna con delicatezza.

Per evitare l’effetto eccessivamente fasciante e creare, invece, un mix perfetto di comodità ed eleganza, ecco qualche piccolo consiglio di stile con i leggings.

Abbiamo già detto che li abbiamo sempre amati a 20 ma anche a 50 anni perché sono comodissimi e finalmente tornano di moda, ma ciò che serve probabilmente è qualche abbinamento furbo per slanciare la figura.

Abbinamenti che stanno spopolando

Non solo riviste e tv, ma anche i social sono ricchi di spunti fashion per creare il nostro look.

In queste settimane stanno spopolando i leggings di pelle o eco pelle con felpe e maxi bomber trapuntati.

Uno stile che raccoglie consensi tra le giovani ragazze, ma sicuramente non tra le donne più adulte. Queste ultime, però, possono sfruttare la comodità dei leggings con una maxi camicia da indossare sotto un blazer con spalline oppure un elegante capospalla.

Per un effetto sportivo ma anche chic, l’abbinamento più amato sembra essere leggings, felpa con cappuccio e trench o un cappotto più largo. Per chi non li avesse già acquistati, oppure rispolverati dalle passate stagioni si consigliano i leggings neri. Il nero è sempre un must, tra l’altro è il colore più facile da abbinare. Molto apprezzati, però, per questa stagione anche i leggings di pelle di colore verde, oppure marrone.