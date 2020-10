Questo dessert è povero di ingredienti e ricco di gusto, come moltissime pietanze di un tempo, quelle che profumavano di “buono” l’ambiente raccolto della cucina. E la regina indiscussa di quelle stanze non poteva esser che la nonna. In questo fine settimana d’autunno, dove cresce la paura di nuovi lockdown, “respirare” il sapore di casa è davvero terapeutico. Per questo motivo, la rubrica di cucina targata ProiezionidiBorsa vuole omaggiare tutte le mamme e le nonne che delle mele cotte ne hanno fatto un cavallo di battaglia delle loro preparazioni. Un pasto delicato e zuccherino che può essere realizzato in meno di un quarto d’ora.

Ingredienti per 4 persone

a) 4 mele, le “golden” sono l’ideale per questa preparazione;

b) 4 cucchiai di zucchero;

c) 4 stecche di cannella;

d) 4 cucchiai di miele;

e) 1 limone;

f) 100 ml di acqua.

Un amore senza tempo quello per le mele cotte della nonna. Preparazione

Per realizzare quest’ottimo dessert in pochi minuti, bisogna lavare le mele. Non eliminare la buccia ma pulire accuratamente per togliere eventuali impurità. Strofinare l’esterno di ogni mela con un mezzo limone per regalare una profumazione fresca ed intensa alla mela. Ora, bisogna eliminare il torsolo ed inserire all’interno di ogni mela la stecca di cannella. Infine, l’ultimo passaggio consiste nel prendere una pirofila, disporre le mele e bagnarle con l’acqua. Le mele dovranno essere cotte a 200°C per circa 10 minuti. Non appena la buccia di ciascuna mela comincerà a caramellarsi è consigliato spennellare con il miele e rimettere in forno per altri 5 minuti a temperatura di poco più bassa. Ed il gioco è fatto.

Variante golosa

Molte ricette, prevedono l’aggiunta all’interno delle mele, leggermente più scavate, di uvetta e pinoli. Un’alternativa che renderà ancora più saporito il risultato finale.

