Nella maggior parte delle nostre case ci sono degli oggetti che non utilizziamo più. Spesso sono accatastati in un angolo dello sgabuzzino in attesa di essere buttati via.

Ma in realtà, quelli che consideriamo degli scarti da cestinare, potrebbero diventare oggetti indispensabili per la casa. Potrebbero aiutarci nelle pulizie o diventare dei complementi d’arredo molto raffinati.

Infatti, proprio come ci hanno insegnato le nostre nonne, cambiare la destinazione d’uso di alcuni oggetti destinati allo scarto, potrebbe essere molto utile per risparmiare e tutelare l’ambiente.

Un oggetto in particolare presente in tutte le case

Grazie alla tecnica del riciclo creativo, molti oggetti da buttare via diventano dei veri e propri manufatti estremamente funzionali. Ad esempio, i collant smagliati possono avere questa utilissima funzione in casa. Ma ancora, non tutti sanno che i cocci delle tazze rotte possono farci risparmiare tempo e denaro.

In ogni casa, poi, ci sono degli oggetti in particolare che si usurano con molta facilità. Parliamo degli asciugamani che, a causa dei frequenti lavaggi, spesso ad alte temperature, tendono a rovinarsi.

Perdono la loro morbidezza, si scoloriscono o presentano delle macchie che non vanno più via.

Disfarsi di questi oggetti da bagno sembra l’unico modo per fare spazio nei nostri cassetti. Ma smetteremo di buttare i vecchi asciugamani usurati dopo aver scoperto queste idee di riciclo molto furbe.

Insomma, basta usare un po’ di fantasia e un pizzico di immaginazione per creare qualcosa di veramente eccezionale e utile.

Il modo più semplice per riciclare gli asciugamani usurati è quello di utilizzarli come stracci per le pulizie della casa. Saranno utilissimi per eliminare la polvere, asciugare i vetri, pulire il pavimento e lucidare la macchina.

I vecchi asciugamani possono anche diventare un utilissimo paraspifferi, da posizionare vicino alle finestre. Eviteranno che il freddo entri dalle piccole fessure. Per realizzarli non servono né ago né macchina da cucire. Basterà arrotolare su sé stesso l’asciugamano e chiudere le due estremità con dei piccoli nastrini.

Con i lavaggi frequenti, il tessuto del nostro asciugamano si usura e perde la morbidezza iniziale. Non sarà più utile in bagno, ma non buttiamolo via perché possiamo utilizzarlo per proteggere i vestiti dal colore della tintura per capelli.

Non dimentichiamo che tagliando il nostro vecchio asciugamano, può trasformarsi in piccoli sacchetti, utili per contenere delle erbe aromatiche e profumare gli armadi e cassetti.

