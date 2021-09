La noce è un piccolo frutto dalla forma ovale, racchiuso in un guscio legnoso e molto resistente. L’albero da cui nasce è originario dell’Asia centro-occidentale, ma è anche presente in Europa e soprattutto nel nostro Paese.

Un albero longevo, maestoso, elegante e perfetto per creare una zona di ombra in giardino. Molto apprezzato non solo per la sua bellezza e i suoi frutti ma anche per la resistenza del legno. Una pianta molto forte che però teme le gelate e il freddo durante la fioritura e la formazione dei frutti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un frutto che fa bene alla salute

La noce è un alimento ricco di proprietà benefiche molto importanti per la salute del nostro organismo. Un piccolo frutto calorico, ma che dobbiamo assolutamente inserire nella nostra alimentazione quotidiana. Se mangiata regolarmente può abbassare il colesterolo e proteggere dalle malattie cardiovascolari. Ricca di vitamine, sali minerali e fibre. Ottima fonte anche di omega 3, indispensabile per la salute dell’apparato cardiocircolatorio.

La noce stimolerebbe anche i livelli di melatonina, un ormone, che aiuta a regolarizzare il ciclo del sonno. Infatti basta mangiare questo straordinario frutto di sera per dormire sonni beati e tranquilli.

Molti li buttano senza sapere che i gusci delle noci valgono oro per questa importantissima funzione

Abbiamo visto poc’anzi come le noci siano molto importanti per il benessere del nostro organismo. Spesso non ci pensiamo, ma anche i loro gusci sono molto utili e possono essere facilmente riciclati. Infatti, aiutano e proteggono le piante del giardino.

Ma in che nodo? La pacciamatura è una pratica molto utilizzata in agricoltura, che consiste nel coprire il terreno, intorno alle piante, con materiali di origine naturale (ad esempio possiamo utilizzare anche gli scarti dell’asciugatrice). Questo per evitare che crescano le erbe infestanti, per mantenere il terreno ben drenato e proteggere le radici della pianta dal freddo e dal gelo.

Infatti possiamo utilizzare i gusci delle noci proprio per questo scopo. Non solo proteggeranno le radici, ma consentiranno il passaggio dell’acqua piovana. Inoltre, con il tempo i gusci si sfalderanno e diventeranno un compost perfetto per nutrire e fertilizzare il terreno.

Infatti, molti li buttano senza sapere che i gusci delle noci valgono oro per questa importantissima funzione. Naturalmente utilizzeremo i nostri scarti per le piante di piccole dimensioni, quelle coltivate in vaso. Ma il principio sarà lo stesso: proteggere le radici dal freddo e dai ristagni di acqua.