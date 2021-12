Tra una manciata di ore, finalmente, ci lasceremo alle spalle questo 2021 pieno di incertezze e preoccupazioni. Per molte persone, infatti, quest’anno non è stato dei migliori, complice anche la situazione pandemica che non accenna a migliorare.

Questo è il motivo per cui molti ormai ripongono tutte le speranze nell’anno nuovo, caricandolo di aspettative e sogni da realizzare. Per cercare di prevedere un po’ come andrà questo 2022, possiamo dare un’occhiata all’oroscopo e scoprire se saremo tra i segni più fortunati.

Non solo Pesci e Cancro, ecco il segno zodiacale che nel 2022 otterrà grandissimi successi personali

Tra i segni più fortunati del 2022, troviamo sicuramente quello dei Pesci e quello del Cancro.

Per quanto riguarda i primi abbiamo già visto che potrebbero arrivare soldi e benessere soprattutto all’inizio dell’anno. Il merito sarà di Giove, che porterà non solo nuove occasioni lavorative, ma anche tante possibilità di guadagno.

L’influenza di Venere e Mercurio, invece, porterà gioia e serenità in famiglia e nella sfera sentimentale.

Anche i nati sotto il segno del Cancro saranno molto fortunati, soprattutto nei primi e negli ultimi mesi del 2022. Anche qui, Giove garantirà tante belle soddisfazioni sul lavoro, con i guadagni che tenderanno ad aumentare sempre di più. Durante i mesi estivi, invece, arriveranno tante belle occasioni per trovare l’anima gemella o per rinsaldare rapporti già duraturi.

Lavoro, soldi e stabilità economica per questo segno di aria

Un altro segno che l’anno prossimo sarà investito da una grande fortuna sarà quello della Bilancia. Infatti, per i nati sotto questo segno, il 2022 sarà veramente l’anno della rinascita e del riscatto.

Dopo un 2021 non proprio entusiasmante, i prossimi 12 mesi saranno molto positivi, anche se tra alti e bassi.

Nei primi mesi dell’anno, infatti, la congiunzione tra Giove e Nettuno metterà a dura prova le finanze e l’armonia sul posto di lavoro. Da gennaio ad aprile molti avranno voglia di mollare, ma la fortuna aiuterà solo gli audaci e quelli che sapranno resistere. Infatti, da maggio in poi, la situazione migliorerà ed arriveranno risultati straordinari.

Il 2022 sarà un anno d’oro per l’amore

I primi mesi dell’anno saranno molto appaganti dal punto di vista dei sentimenti, soprattutto per i single. Non mancheranno infatti le occasioni per conoscere tante nuove persone e stringere rapporti leggeri, all’insegna del divertimento. Tuttavia, dopo qualche mese, diventerà decisamente più forte e pressante la necessità di approfondire i legami e trasformarli in qualcosa di più serio.

Per quanto riguarda le coppie già fidanzate, forse il 2022 sarà l’anno giusto per iniziare una convivenza, o addirittura pensare al matrimonio. Per le coppie sposate da poco, invece, potrebbe concretizzarsi molto presto il desiderio di allargare la famiglia.

Quindi, non solo Pesci e Cancro, ecco il segno zodiacale che nel 2022 otterrà grandissimi successi personali.