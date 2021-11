Spesso quando si rompe qualcosa in casa, la buttiamo via senza pensarci due volte. In realtà sono tanti gli oggetti che una volta rotti possono essere riutilizzati in modo creativo.

Riciclare vuol dire, avere l’abilità di trasformare qualcosa che non serve più, in un oggetto utile e indispensabile. Proprio come facevano le nostre nonne, modificare la destinazione d’uso di alcuni materiali definiti di scarto, potrebbe farci risparmiare denaro e ridurre la spazzatura aiutando l’ambiente.

Ad esempio, nessuno butterà più i vecchi giornali dopo aver scoperto che possono risolvere molti problemi in casa. Ma ancora, in questo precedente articolo, abbiamo spiegato come un oggetto usurato può trasformarsi in un accessorio meraviglioso per il giardino.

Un materiale difficile da smaltire

Quante volte per distrazione o per fretta abbiamo fatto cadere qualcosa sul pavimento, rompendola. Piatti, bicchieri, tazze e tazzine da caffè. Di solito, raccogliamo i cocci cercando di non farci male e buttiamo tutto nella spazzatura. In particolare, la ceramica è un materiale difficile da riciclare e va posto sempre del bidone dell’indifferenziata.

Ma ci siamo mai chiesti se le tazze sbeccate o i cocci potessero servire a qualcosa?

Molti li buttano senza sapere che i cocci delle tazze rotte possono farci risparmiare tempo e denaro

Sappiamo che grazie al riciclo, possiamo donare una nuova vita a tutti gli oggetti che in casa non servono più. Ecco che quindi, molti li buttano senza sapere che i cocci delle tazze rotte possono farci risparmiare tempo e denaro.

Probabilmente non ci abbiamo mai pensato, ma questo materiale di scarto potrebbe essere molto utile per le nostre piante. Sappiamo che molti piccoli arbusti non amano i ristagni idrici, soprattutto quelli coltivati in vaso. Infatti durante le innaffiature dobbiamo stare sempre attenti alla quantità di acqua utilizzata. Un’operazione molto importante da compiere subito dopo l’irrigazione è quella di eliminare l’eccesso di acqua dal sottovaso, perché le radici potrebbero marcire velocemente o essere attaccate da funghi e batteri.

Ma a cosa ci servono i cocci? Questi materiali potrebbero svolgere una funzione molto importante e cioè quella di aiutare a drenare l’acqua. Di solito i materiali utilizzati per effettuare questa operazione sono: argilla espansa, sassolini, sabbia, ecc. Ma anche i nostri cocci possono essere molto utili.

Basta metterli sul fondo del vaso e ricoprirli di terriccio. Un’operazione semplice ma che ci aiuterà a salvare le nostre piante da malattie e problemi.

