Spesso, senza pensarci due volte, buttiamo via degli oggetti usurati, rotti o semplicemente che non servono più. Ma in realtà quelli che noi consideriamo scarti inutili, con un po’ di fantasia, potrebbero essere riciclati e diventare dei veri e proprio oggetti indispensabili per la casa e per il nostro benessere. Ad esempio, basta una vecchia federa e dei noccioli di ciliegia per eliminare dolori e contusioni senza spendere neanche un euro.

Proprio come ci hanno insegnato le nostre nonne, modificare la destinazione d’uso di alcuni oggetti di scarto, potrebbe aiutarci a risparmiare del denaro e produrre meno rifiuti. Infatti in questo precedente articolo abbiamo spiegato come riutilizzare i cocci delle tazze rotte per risolvere un problema che riguarda le nostre piante. Ma anche dei vecchi fogli di giornale possono essere riciclati ed essere indispensabili per le pulizie di casa.

Un problema che capita a molte donne

Vecchie federe, tazze rotte, giornali da buttare, sono tutti materiali di scarto che grazie ad un riciclo creativo possono diventare dei veri e proprio oggetti utili.

Ma questi non sono gli unici prodotti che possiamo trasformare in qualcosa di diverso.

Pensiamo, ad esempio, ai collant che alcune donne indossano in inverno. Parliamo di un accessorio elegante, ma spesso anche colorato e divertente. Alcuni collant sono così sottili che rischiano di rompersi o smagliarsi fin dal primo utilizzo. Infatti basta una distrazione e in poco tempo questi accessori, possono rovinarsi e diventare inutili.

Molti li buttano senza sapere che i collant smagliati possono avere questa utilissima funzione in casa

In realtà, invece di buttare subito via i collant rotti possiamo riutilizzarli per creare un oggetto molto valido in casa.

Un vecchio paio di calze più diventare un utile paraspifferi, da mettere vicino alle finestre o alle porte. Non abbiamo bisogno di ago e filo, ma basterà semplicemente tagliare una gamba del collant ed eliminare la parte della punta del piede. Per l’imbottitura possiamo utilizzare delle vecchie calze di lana o dei collant rotti e smagliati. Ora basta solo annodare le due estremità aperte e il paraspifferi è pronto.

Possiamo abbellire il nostro oggetto di riciclo applicando dei fiocchi o qualche perlina colorata. Molti li buttano senza sapere che i collant smagliati possono avere questa utilissima funzione in casa.

Grazie a questo oggetto, trascorreremo un caldo inverno, senza preoccuparci di quegli odiosi e fastidiosi spifferi di aria che passano attraverso le porte e le finestre.