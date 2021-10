Ogni donna ha nell’armadio alcuni capi jolly, da usare in tantissime occasioni e che basta indossare per sentirsi perfettamente a proprio agio. È davvero impegnativo riuscirsi a separare da questi capi e, anche comprandone uno simile, il risultato non è mai lo stesso.

Quando questo accade con capi alla moda il tutto acquista più rilevanza, specie se il capo in questione è la pencil skirt o “gonna matita”. Questo perché è davvero eccezionale il modo in cui slancia la figura e regala una silhouette da urlo quest’incredibile gonna che moltissime indossano.

E chi ancora non la conosce farebbe bene a capire perché vale la pena averne almeno una.

Che cos’è la pencil skirt o gonna matita e perché sta facendo impazzire molte donne

Prima di capire a cosa è dovuto il suo successo, bisogna individuare il modello giusto per valorizzare il proprio fisico in pochi e semplici passaggi. Se il risultato indica che la gonna che valorizza maggiormente il proprio fisico è il tubino, la pencil skirt è la vera salvezza.

Si tratta, infatti, di una gonna abbastanza aderente, che arriva al ginocchio e delinea il punto vita. Ma la vera differenza la fa il modo in cui si abbina la pencil skirt al resto dell’outfit. Non solo top, giacche e maglie, ma anche la scarpa sotto la gonna a matita è un dettaglio da non trascurare.

Occhio alla scelta di colore e materiale

Partendo dal tessuto o dal materiale, le più comuni sono quelle in cotone, tweed, lana, denim e pelle. Il primo suggerimento è di mantenere sempre una certa coerenza tra tessuto della gonna e materiale della calzatura.

Se, ad esempio, la pencil skirt è in pelle, meglio indossare sotto delle decolleté lucide e magari in vernice. Viceversa, se il materiale è più caldo come il tweed o la lana, meglio optare per una scarpa scamosciata.

Poiché il modello è abbastanza aderente, è possibile indossare sopra una camicia, una blusa o uno di questi bellissimi 5 maglioni anche meno aderenti. Se per le donne che scelgono gonne ampie a ruota è meglio abbinare maglie aderenti per non perdere il punto vita, qui vale il contrario.

Ma è la calzatura a fare realmente la differenza con questa gonna. Sotto la pencil skirt vanno bene tutte queste scarpe che possiede sicuramente la donna che sa cosa vuol dire essere alla moda.

E per l’autunno, il consiglio è di puntare indubbiamente sulla pencil skirt color cammello, in pelle e con bottoni.