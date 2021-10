Nella stagione fredda parte la ricerca ai capi e ai tessuti più caldi per il corpo, che rendono tutto cool in ogni occasione. Uno dei capi dall’abbigliamento più utilizzato in inverno è certamente il maglione, nella sua versione a girocollo o dolcevita. Fortunatamente, anche quest’anno è possibile trovarne tanti modelli a diversi a prezzi, adatti ad ogni tasca.

Ecco allora una selezione di 5 maglioni su cui investire per il prossimo inverno che stanno facendo impazzire tutte per qualche loro particolarità. Un motivo a ricamo, un dettaglio gioiello o un certo tessuto possono davvero fare la differenza all’interno di un look. Ecco su quali puntare e che abbinamenti realizzare con ognuno di essi.

I primi 2 modelli esclusivi che ogni donna dovrebbe possedere

Il primo modello è il maglione in tricot ricamato con motivi vintage e impreziosito da un colletto a merletto bianco. Poche sanno che proprio il colletto ricamato è l’innovativo dettaglio di un viso giovane e di un aspetto curato se indossato in questi modi.

Questo dettaglio è l’elemento più incredibile del look e sorprenderà sapere che Brand come Mango propongono modelli di questo tipo anche sotto i 20 euro. Questo modello è perfetto anche con una gonna al polpaccio e mocassini.

Il secondo tipo di maglione da avere per l’inverno è quello over in lana. Qui non esistono tante regole se non quello di acquistarlo bello abbondante, magari di qualche taglia superiore alla propria.

La lana morbidissima conferisce una gradevole sensazione di comfort, perfetta per affrontare l’inverno al caldo e con stile. L’abbinamento perfetto è con il blue jeans.

Gli altri dei 5 maglioni su cui investire per il prossimo inverno che stanno facendo impazzire tutte

Non bisogna sottovalutare nemmeno il maglione a micro-costine, super caldo e trendy. In questo caso tante sottili linee partono dal collo e scorrono verticalmente sul busto, allungando la figura. Il marchio Shein, ad esempio, ne ha alcuni colorati a poco più di 15 euro. Questo modello è perfetto con pantaloni comodi mom-fit e sneakers.

Altro modello irrinunciabile è il maxi-cardigan con bottone gioiello. Si tratta più di un vestito che di un maglione, per via della lunghezza fino al ginocchio. Il Brand ASOS ne propone diversi modelli di tante tinte prettamente autunnali e al costo di circa 60 euro. Basterà abbinare questo tipo di cardigan con stivali in vernice con il tacco.

E come rinunciare anche al cardigan in inverno, se lo si valorizza in questi modi incredibilmente glam che impediscono anche di sembrare più vecchie?