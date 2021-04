La moda è una sorta di altalena in cui le tendenze fanno il loro corso, spariscono e spesso ritornano. È quanto accade per la gran parte dei prossimi modelli di scarpe. Molti di essi ritornano direttamente dal passato ma hanno riconquistato il cuore di tutte. Altri modelli invece attirano gli sguardi di tutti e continuano a generare discussioni. Ma una verità è certa: chi possiede almeno una di queste particolari scarpe del momento sa cosa vuol dire essere alla moda! Ecco di quali scarpe si tratta.

Mary Jane

Il modello “Mary Jane” è un classico senza tempo. La punta leggermente arrotondata e il cinturino alla caviglia rendono questo modello di scarpa un dettaglio romantico e molto versatile. Perfetta sia sotto una deliziosa gonna a ruota che sotto un paio di jeans sportivi, queste scarpe hanno riconquistato il cuore di molte donne. Probabilmente anche per la praticità che le distingue dalle altre a causa del tacco largo e non troppo alto.

Espadrillas con la zeppa

La zeppa ha cavalcato le tendenza degli anni ’90 e ritorna a calzare il piede delle donne in questa primavera. Il dettaglio è però l’aggiunta dei lacci alla caviglia e della punta tipica delle espadrillas in tessuto rigido. Anche queste sono perfette sotto una gonna e ottime per una passeggiata di stile sul lungomare.

I sandali chunky

Certamente chi possiede almeno una di queste particolari scarpe del momento sa cosa vuol dire essere alla moda. Tuttavia questo modello di scarpe chunky ha già generato qualche discussione. Si tratta dei sandali bassi e comodi con la fibbia, già molto criticati in passato.

Oggi i migliori brand di moda hanno lanciato il loro sandalo firmato e anche molto costoso. In commercio esistono però anche tante alternative per tutte le tasche. Sono perfetti sotto le tute sportive e sotto i pantaloni ampi.

Modello Mules

Tutti ormai conoscono le scarpe “mules”. Queste sono delle scarpe con tacco bassissimo e largo e un fascione sulla parte superiore del piede. Molti modelli presentano lavorazioni crochet proprio in questa zona o “effetti trapuntati” molto scenografici. Sono scarpe perfette per le giornate in città o per il lavoro, perché comode ma eleganti. Le mules hanno infatti un fascino di vissuto davvero interessante.

Sabot

Anche il sabot è un ritorno dal passato molto discusso. Qualcuno ha lanciato modelli a metà tra sabot e mocassino; altri hanno preferito mantenere la caratteristica suola in legno. Indubbiamente sarà impossibile passare inosservate con ognuno di questi modelli.