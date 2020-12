La gonna è uno degli indumenti indubbiamente più cool di sempre. Ne esistono tantissimi modelli, di lunghezze e ampiezze diverse. Ognuna di queste è adatta ad alcune tipologie di fisico, ma tende a sminuire la bellezza di altre tipologie. La Redazione di ProiezionidiBorsa intende fornire una guida per la gonna perfetta per ogni forma di fisico.

A tubino e a ruota plissettata

La prima tipologia di gonna è quella a tubino, lunga al ginocchio e aderente sui fianchi. Questa tipologia di gonna sagoma perfettamente i fianchi e il ventre e cade dritta su cosce e gambe. Le linee sinuose del tubino ben si prestano ai fisici longilinei e rettangolari. Si tratta di fisici filiformi che possono indossare questo tipo di gonna senza attirare troppa attenzione sulle forme. Questo tipo di gonna dona pure alle clessidre non troppo accentuate.

La gonna a ruota plissettata è la gonna stretta in vita e che cade larga e morbida sulle gambe. Questa è una gonna di media lunghezza (una lunghezza eccessiva avrebbe l’effetto di accorciare la figura) e assolutamente non aderente. Essa dona in particolar modo ai fisici che hanno fianchi larghi e figure più morbide. Se indossata con un paio di décolleté, sfina e slancia la figura.

Minigonna, gonna a campana e con spacco

Proseguiamo la guida per scoprire la gonna perfetta per ogni forma di fisico con la minigonna.

Ne esistono tante varietà e modelli, ma una delle più popolari è la gonna voluminosa. Questa è sempre una minigonna, ma non è aderente e, in genere, presenta tessuti morbidi come il tulle. Essa è una gonna adatta a tutte le figure più corte, un po’ come tutte le minigonne in generale.

Anche la minigonna aderente è adatta a chi non troppo alta.

Per i fisici a mela o pera e per le forme più morbide, sarà perfetta una bella gonna con lo spacco. Indossarla a tinta unita aiuterà a slanciare la figura, snellendola immediatamente.