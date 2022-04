Per conquistare la persona desiderata non bastano parole dolci e qualche cenetta romantica. Anche l’occhio vuole la sua parte e per questo la cura del proprio corpo diventa un aspetto importantissimo. Presentarsi all’altro vestiti in modo sciatto è un altro modo quasi sicuro per farlo scappare via. Questo non significa dover passare ore e ore davanti allo specchio in cerca dell’abito giusto.

Si dovrebbe fare anche molta attenzione alle mani e soprattutto ai capelli. Avere una capigliatura in ordine, sempre pulita e brillante, ci fa guadagnare punti e aumenta la dose di fascino. Non è nemmeno vero che avere capelli lunghi e fluenti è l’unico modo per fare colpo. Infatti, sono sexy e sofisticati questi 3 tagli di capelli cui gli uomini non sanno resistere.

Non per nulla è uno degli argomenti più ricercati sul web. Come conquistare un uomo grazie ai capelli? Oggi scopriremo i gusti maschili in tema di capelli, ma soprattutto come adattarli ai nostri gusti e alla nostra personalità.

La prima acconciatura in classifica che ci sorprenderà

Come anticipato prima, pensiamo che i capelli lunghi e mossi siano gli unici capaci di accendere il fuoco della passione. In realtà non è per niente così. In base ai dati, infatti, pare che la preferita tra il genere maschile sia la coda di cavallo. Specialmente portata alta, la coda scopre il collo e il petto, evidenziando due parti del corpo femminile estremamente sexy. A favore delle donne, il fatto che usino legarsi i capelli come emergenza.

Sexy e sofisticati questi 3 tagli di capelli amati dagli uomini ci porteranno grandi conquiste di primavera anche dopo 40 anni

Al secondo posto troviamo il caschetto. Forse non adatto a tutti i tipi di volto, si dice possa scatenare le fantasie erotiche di molti. Meglio però che i lineamenti siano regolari e la forma del viso squadrata. Questo tipo di taglio metterebbe in risalto il lato mascolino di una donna, ampliando la forza dello sguardo e del sorriso.

Il terzo taglio è ancora più corto. Si tratta dei capelli corti o pixie cut, che stanno molto bene alle donne non molto alte e quelle con spalle e fianchi stretti. Attenzione però se la nostra chioma è troppo folta, perché potremmo avere dei problemi a mantenere la forma. Questo taglio mette in mostra la parte forte e indipendente della donna. Inoltre, ha il potere di ringiovanire il viso e nascondere i segni del tempo.

Approfondimento

Sorprendenti consigli per essere femminili e vestirti con classe con i capelli corti esaltando le curve anche a 40 anni