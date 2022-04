Aprile è arrivato e moltissimi stanno iniziando alle vacanze estive. Dopo questi due anni di confinamento, molti di noi vogliono tornare a viaggiare e a conoscere posti nuovi. Ora è il momento perfetto per organizzare e pianificare un viaggio. Oltre alle solite mete popolari ed affollate, ci sono moltissimi posti meno noti in cui il turismo è meno selvaggio. Oggi parleremo di alcune mete davvero perfette per chi ama la tranquillità e non cerca la movida. Ecco 3 isole dal mare cristallino per chi desidera una tranquilla vacanza nel silenzio.

Isole meno note e davvero isolate

Nel Mondo esistono migliaia di isole, da quelle più isolate e difficili da raggiungere a quelle meta di turismo di massa. Ci sono isole di ogni tipo, con tutti i tipi di ecosistema e di clima. Oggi vogliamo parlare di tre isole perfette per ogni gusto, ma che hanno la caratteristica di essere poco battute dalle classiche rotte del turismo.

Le prime isole di cui parliamo sono le Falkland, anche note con il nome di Malvine. Queste isole si trovano nel mezzo dell’Oceano Atlantico e sono un territorio britannico. La popolazione che vi vive è tutta di origine britannica ed è davvero limitata. Dopo la famosa guerra e la povertà che caratterizzava questo arcipelago, queste isole sono diventate una meta di turismo di nicchia. Le isole sono caratterizzate da un clima freddo e ventoso e da un’interessante biodiversità. Perfette per chi vuole letteralmente allontanarsi dalla civiltà.

Ecco 3 isole dal mare cristallino perfette per chi vuole una vacanza nel silenzio lontano dalle folle di turisti

La seconda meta di cui parleremo è l’isola di Filicudi, che fa parte delle Isole Eolie. La più isolata e calma dell’arcipelago, non possiede strade carrabili, ma solo mulattiere. Chi ama il mare, il clima mediterraneo e la pace non potrà che innamorarsi di questo piccolo gioiello italiano.

L’ultima isola di cui parleremo è l’isola di Castellorizo che si trova nell’arcipelago del Dodecaneso. La più lontana delle isole greche si trova a due passi dal confine turco ed è un luogo magico che fa innamorare chi apprezza questi paesaggi. Set del famoso film premio Oscar Mediterraneo, Castellorizo è un’isola davvero isolata e calma. Il mare e le spiagge sono tra le più belle del Mediterraneo e sono perfette per chi ama fare snorkeling.

Approfondimento

