Dopo i 50 anni il viso di una donna acquista una bellezza diversa. I segni del tempo non sono necessariamente una cosa negativa. Esistono modi per valorizzare le caratteristiche del viso, minimizzando i tratti che hanno perso di giovinezza. Uno di questi è il taglio di capelli.

Un particolare taglio può dare nuova freschezza al viso. Ci sono tagli che fanno apparire più giovani, che illuminano il viso e lo incorniciano. Anche il look farà la sua parte e non ci si dovrà più preoccupare di sembrare “vecchie”. Ecco i 5 tagli dei capelli sfoggiati dalle star ideali per over 50 che esaltano il viso e fanno ringiovanire senza sforzo e con classe.

Corto è bello e pratico

Col passare degli anni portare i capelli lunghi diventa sempre più complicato. Ciò è dato dal fatto che i capelli tendono a indebolirsi con l’età. Per questo si spezzano e non crescono adeguatamente presentando doppie punte o zone con pochi capelli. Il taglio corto è un compromesso tra eleganza e praticità.

Ne sanno qualcosa l’attrice e modella Brigitte Nielsen che sfoggia un “pixie cut” sbarazzino con riga di lato. Questo particolare tipo di taglio è davvero di tendenza negli ultimi anni. Permette di avere un’acconciatura funzionale, su cui lavorare poco la mattina appena alzati. Infatti, solitamente basta pettinare i capelli e saranno immediatamente perfetti.

Emma Thompson e Sharon Stone, invece, hanno optato per un caschetto biondo e fluente. Il taglio è sfilato e incornicia perfettamente il volto, mettendo in risalto gli occhi. Ancora più corto il taglio di Jamie Lee Curtis, che ha lasciato che i capelli si ingrigissero risaltando il colore degli occhi e il sorriso. Corto non significa maschile. Anzi, dona un magnifico aspetto e nuova bellezza a chi lo porta.

Altri due tagli, questa volta semi lunghi. Quest’anno la moda ha scelto come taglio dell’anno il long bob medio. La rappresentante di questo look è la moglie del Presidente degli USA, Jill Biden. Stiamo parlando di un taglio semi lungo scalato, senza cotonatura, e che può o meno avere la frangia o il ciuffo. Questi servono a nascondere le rughe di espressione e riempire il viso. Poi, il contrasto di colori creato da questo taglio dona luce al volto.

Per finire, ecco il taglio alla Jane Fonda. A 83 anni sfoggia i suoi capelli biondi con un taglio scanalato non troppo corto. Ai capelli viene dato volume usando della semplice lacca, ma la scanalatura è sempre importante per ringiovanire il volto.