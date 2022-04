Sorprendenti consigli per essere femminili e vestirti con classe con i capelli corti esaltando le curve anche a 40 anni

Sappiamo bene che quando si tratta di look spesso è la moda a dettare le regole. A volte potrebbero sembrarci prive di senso, pensate solo per le star del cinema e della musica, non per le persone comuni. In realtà, come per le buone maniere, esiste un bon ton anche nel vestirsi e nel fare abbinamenti.

Questo codice ha, in realtà, degli aspetti molto positivi. Uno di questi è che studia la fisicità di ognuno per metterne in rilievo i pregi e nascondere i difetti. Ecco perché accostare alcuni colori potrebbe essere di cattivo gusto e chi non è molto alto dovrebbe evitare certi abiti.

Da qualche hanno è ritornato di moda per le donne tagliare i capelli corti. Una scelta che pare favorisca anche le donne dopo i 40 anni facendole apparire ringiovanite e luminose. Per questo motivo abbiamo pensato ad alcuni sorprendenti consigli per essere femminili e vestirsi quando si hanno i capelli corti.

Scopriremo che un taglio di questo genere nasconde molti vantaggi. Il primo è che mette in risalto il viso, soprattutto alcuni lineamenti come, per esempio, gli occhi o le labbra. Vediamo quali abiti scegliere per valorizzare i capelli corti anche secondo i nostri bisogni.

Un taglio corto ha la capacità di aprire immediatamente il viso, di dare freschezza e un tocco di ritrovata giovinezza.

Sorprendenti consigli per essere femminili e vestirsi con classe con i capelli corti esaltando le curve anche a 40 anni

Un modo perfetto per trovare corrispondenze con i capelli corti è scegliere un abito altrettanto corto. In questo modo si creerà un equilibrio di proporzioni e forme che metteranno a fuoco le gambe e il decolleté. Rispetto alla nostra età, scegliamo l’altezza giusta per il vestito o la gonna in modo da sentirci sempre a nostro agio.

Poiché il taglio corto ha risonanze maschili, l’idea è di impreziosirlo di femminilità scegliendo abiti floreali, con colori delicati dal rosa all’arancio. Puntiamo su decorazioni fantasiose, che smorzino con la sensualità androgina del taglio corto. Anche lo scollo all’americana è capace di sottolineare la parte superiore del corpo, il seno e soprattutto i lineamenti del viso. Sfruttiamolo a nostro favore.

Per finire, con un taglio corto non c’è abito migliore che quello senza spalline. La possibilità di evidenziare il collo e le spalle indirizza lo sguardo e crea un effetto elegante ma super sexy. Tra gli accessori, orecchini e foulard completano la cornice creata dal taglio corto.

