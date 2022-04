Manca pochissimo a Pasqua e Pasquetta ma in tanti ancora non hanno terminato i preparativi. Infatti, inutile negarlo, nonostante i buoni propositi e la volontà di anticiparsi, la maggior parte delle volte si arriva all’ultimo momento. Bisognerà dunque darsi una mossa e rimediare. Fortunatamente se si trovano le idee giuste le tempistiche non saranno un problema.

Se ancora non avessimo deciso le decorazioni per la tavola, potremmo facilmente risolvere con qualche progetto facilissimo di fai da te. Un esempio è un centrotavola più originale dei soliti fiori e uova colorate o dei graziosissimi segnaposti.

Un occhio di riguardo però dovrà rivolgersi al menù, in particolare a ciò che aprirà le danze e che sarà il biglietto da visita del pranzo. Ecco, quindi, un piatto da cucinare come antipasto a Pasqua e che farà venire a tutti l’acquolina in bocca.

La pizza piena

L’idea per un antipasto squisito e facile ci viene dalla cucina tradizionale meridionale. Infatti, in alcune zone della Campania, nel periodo pasquale, si prepara una torta rustica davvero buonissima e da provare assolutamente. Si tratta della cosiddetta “pizza chiena” (pizza piena). Una ricetta che potrà essere utile anche per Pasquetta, soprattutto qualora si decida di fare una scampagnata all’aria aperta.

Per preparare la sfoglia della pizza piena serviranno:

500 g di farina;

60 g di burro;

4 uova;

1 albume;

sale.

Per la farcitura:

300 g di riso;

3 uova;

5 uova sode;

150 g di salame;

200 g di caciocavallo;

pepe nero;

sale.

Da cucinare come antipasto a Pasqua e da mangiare anche a Pasquetta questa ghiottissima torta rustica della tradizione meridionale poco nota

Creiamo una fossa di farina sulla spianatoia in legno. All’interno aggiungiamo le uova, il burro dopo averlo fuso a bagnomaria e un pizzico di sale. Impastiamo fino a incorporare gli ingredienti e ottenere una pasta omogenea e liscia.

Poniamo una pentola d’acqua salata a bollire e caliamovi il riso. Scoliamolo e manteniamolo da parte. Dopo aver fatto riposare l’impasto, stendiamolo con il matterello dandogli una forma tonda.

Rompiamo le uova e uniamole al riso. Aggiungiamo il caciocavallo e il salame dopo averli tagliati a cubetti. Tagliamo della medesima forma anche le uova sode e uniamole. Con un cucchiaio giriamo tutti gli ingredienti affinché siano miscelati in modo equilibrato. Prendiamo il riso e inseriamolo nella nostra sfoglia partendo dalla metà della stessa. Bisognerà lasciare liberi però i bordi laterali della metà che farciamo per poterla poi richiudere.

Dopo aver distribuito il ripieno, ripieghiamo l’altra metà su quella farcita. Chiudiamo facendo coincidere i bordi delle due metà e premendoli con la forchetta. Bucherelliamo con una forchetta la sfoglia e spennelliamo quest’ultima con l’albume. Trasferiamo in una teglia. Accendiamo il forno a 180 gradi e inforniamo per 45 minuti circa.

Ed ecco pronta la nostra saporitissima pizza piena, ricca, semplice e dal gusto della tradizione. I nostri commensali l’ameranno alla follia. Ottima come antipasto ma anche come piatto protagonista dei picnic di Pasquetta.

