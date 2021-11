Chi vuole farsi coccolare dal profumo buono e il sapore genuino di una bella torta fatta in casa è nel posto giusto.

Diciamo la verità, l’autunno non ha aperto le porte solo al primo freddo, ma anche al nostro stomaco che sembra richiedere più cibo del dovuto. Lo spazio per il dolce, poi, non manca mai ed ecco che ci ritroviamo a scegliere qualcosa da mettere sotto i denti.

Una buona alternativa alle merendine e ai dolci confezionati, molto spesso più calorici e ricchi di ingredienti grassi, è quella di adoperarsi ai fornelli. Creare qualcosa di semplice e veloce, ma che allo stesso tempo possa accontentare tutti in un solo colpo.

In questo periodo, gettonatissima è la torta di mele. Tra le pagine della nostra rubrica di cucina sono tantissime le versioni a disposizione. Basterà solo scegliere la ricetta che più soddisfa i propri gusti.

Ad esempio, ecco una morbidissima torta alle mele, pronta in poche mosse.

Altra torta che prende vita in 10 minuti è la classica preparazione allo yogurt ai 7 vasetti.

Chi vuole portare in tavola, invece, la tradizionale torta della nonna ma senza cottura, non può perdersi questa ricetta eccezionale.

Senza uova e senza burro questa torta sofficissima farà impazzire tutti in soli 10 minuti

Quando il desiderio è quello di realizzare un dolce in poco tempo e magari anche con pochi ingredienti, è questa la ricetta che può fare al caso nostro. Difatti, senza uova e senza burro questa torta sofficissima farà impazzire tutti in soli 10 minuti.

Si tratta di una versione light della torta margherita. Soffice, facile e veloce, adatta anche per colazione o merenda.

Ingredienti

300 g di farina tipo 00;

330 g di acqua a temperatura ambiente;

200 g di zucchero;

90 g di olio di semi;

1 cucchiaino di curcuma;

1 bacca di vaniglia;

scorza grattugiata di un limone;

1 bustina di lievito.

Preparazione

Innanzitutto, inserire lo zucchero nell’acqua e mescolare per farlo sciogliere. Dopo, versare l’olio di semi e frullare fino a creare un’emulsione. Poi, unire la scorza grattugiata, evitando la parte bianca del limone che risulta più aspra.

A questo punto, unire anche i semi della bacca di vaniglia, la farina e il lievito setacciati. Aggiungere, poi, il cucchiaino di curcuma. Mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo.

In soli 10 minuti l’impasto sarà pronto. Il resto del lavoro sarà affidato al forno.

Prendere una tortiera, ricoprirla di carta da forno e versare l’impasto al suo interno. Far cuocere in forno già caldo a 180 °C per 30 massimo 40 minuti, a seconda del forno ed il gioco è fatto.