In ogni casa sono presenti specchi o vetri e mantenerli sempre puliti, splendenti e senza aloni, non è sempre facile. Sono molti i rimedi che vengono utilizzati da sempre con l’alcool o vari detergenti che si possono trovare sul mercato. Ma dopo aver utilizzato questo incredibile cosmetico, ottimo per la pelle ed eccezionale per pulire i vetri, si otterrà un incredibile risultato e non si potrà farne più a meno.

Questo cosmetico che un po’ tutti conosciamo è facile da reperire ed è molto economico. Ma quasi nessuno immagina che potrebbe essere perfetto per la pulizia dei vetri e specchi di casa.

Con questo ingrediente ogni superficie sarà lucida, splendente e soprattutto senza aloni

La pulizia della casa, soprattutto quella dei vetri e degli specchi, è molto importante. Infatti questi, quando sono ben puliti e splendenti, la casa acquista uno scintillio in più di brillantezza. Alcune superfici come ad esempio una finestra, che è esposta a polveri e pioggia, tende a sporcarsi molto rapidamente a differenza di uno specchio in casa.

Quando ci si appresta alla pulizia dei vetri delle finestre, non sempre si riesce a renderle pulite, brillanti e senza aloni. Ma con questo ingrediente, il talco, si potranno ottenere dei risultati eccezionali. Basterà prendere un recipiente con lo spruzzino e miscelare all’interno la famosa polverina cosmetica, con il giusto quantitativo d’acqua.

È incredibile come questo cosmetico ottimo per la pelle possa essere eccezionale per pulire i vetri

Questa miscela straordinaria, non solo pulirà i vetri e gli specchi, ma in poco tempo li renderà splendenti, senza aloni ed inoltre molto profumati. Basterà miscelare in 300 ml di acqua un cucchiaio di talco, chiudere il contenitore con lo spruzzino, agitare fino a quando non saranno scomparsi i grumi.

Il risultato sarà di un liquido biancastro, molto profumato, che potrà essere utilizzato anche subito. Per pulire le superfici, basterà spruzzarlo e passare un panno asciutto o della carta assorbente. Il prodotto dopo averlo utilizzato, può essere conservato e riutilizzato successivamente, agitandolo prima dell’uso.

