Stupire gli ospiti e farli contenti senza sprecare troppo tempo ai fornelli è uno dei sogni ricorrenti per chi si diletta in cucina.

Un errore molto comune è quello di pensare che per conquistare amici e parenti e prenderli per la gola bisogna servire piatti elaborati e costosi. Niente di più sbagliato!

Lo dimostra questa ricetta che stiamo per presentare oggi. Una preparazione facilissima che non necessita neanche della bilancia. Un dolce morbido e profumatissimo che sta spopolando negli ultimi giorni grazie proprio alla sua semplicità.

L’autunno e le mitiche torte della nonna

Con l’arrivo dei primi freddi autunnali, cresce il desiderio di farsi coccolare dai sapori della buona cucina.

Senza dubbio, zucche e castagne animano le tavole autunnali degli italiani in questo periodo, ma un posto sul podio lo hanno conquistato anche le mele.

Piccoli e succosi, questi frutti sono ideali a rendere goloso anche l’impasto più semplice e veloce.

Intramontabili le torte, i dolci e i dolcetti in cui sono proprio le mele le vere protagoniste. Ricette della tradizione tramandate amorevolmente dalle nonne e dalle mamme di tutto il Mondo.

Come dimenticare, ad esempio, questa torta di mele più bella del Mondo?

Questa torta di mele sofficissima e inaspettata, invece, è davvero il peccato di gola che non si può perdere!

Tra le ricette più gettonate ricordiamo anche questa torta alle mele ottima per fare un figurone con semplicità.

Sofficissima torta alle mele senza bilancia per conquistare tutti in 10 minuti con un dolce che sta spopolando

Finalmente possiamo dire addio alla bilancia ed evitare di sprecare tempo prezioso. Contemporaneamente porteremo in tavola un dolce talmente buono da leccarsi i baffi.

Dunque, ecco tutto l’occorrente per una sofficissima torta alle mele senza bilancia per conquistare tutti in 10 minuti con un dolce che sta spopolando.

Ingredienti per la torta veloce di mele e cannella

5 mele abbastanza grandi;

4 uova;

1 bicchiere di zucchero;

3 bicchieri di farina 0;

1 bicchiere di yogurt bianco, oppure alla vaniglia;

mezzo bicchiere di olio di semi;

mezzo bicchiere di acqua;

1 cucchiaino di cannella in polvere;

1 bustina di lievito per dolci.

Procedimento

Innanzitutto, mettere da parte una mela che servirà per la decorazione e sbucciare e tagliare a dadini le altre 4.

Far cuocere i dadini di mela in una piccola padella a fiamma bassa con l’acqua, poi spegnere e lasciare da parte. Dopo, dividere i tuorli dagli albumi e montare questi ultimi a neve. Poi, lavorare i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso. A questo punto, versare a filo l’olio, poi aggiungere anche lo yogurt. Mescolare e aggiungere la farina setacciata.

Successivamente, unire anche il lievito e la cannella. Infine, aggiungere gli albumi montati a neve e mescolare con una spatola per qualche secondo.

A questo punto, versare le mele in una tortiera ricoperta da carta da forno, poi versare il composto e decorare con la mela lasciata da parte in precedenza. Basterà tagliarla e fettine e distribuirla sull’impasto.

In 10 minuti la torta sarà completa. Ora, non resterà che lasciarla cuocere in forno, già caldo, a 170° per circa mezz’ora.