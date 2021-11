La maggior parte delle case moderne hanno la cucina collocata con la zona living all’ingresso dell’appartamento. L’ottimizzazione degli spazi è un’ottima soluzione estetica, ma si sottovaluta la praticità. Infatti, non si pensa che tutti gli odori di cucinato, non essendo circoscritti in un’unica stanza, circolino per casa, impuzzolendo tappezzeria e vestiti.

Di certo non è facile convivere con questi inconvenienti, ma si possono limitare i danni, soprattutto se si hanno ospiti a cena. E quindi, non solo arieggiare l’ambiente per eliminare la puzza di fritto, ma sarà necessario anche l’utilizzo di questo straordinario frutto per far profumare la casa senza troppa fatica.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Gli ingredienti naturali che faranno profumare la casa di fresco e di buono

Non tutti gli odori che vengono prodotti in cucina sono intollerabili. Una torta paradiso soffice e leggera come una nuvola, di certo profumerà di buono gli ambienti di tutta la casa. Purtroppo non cucinando solo dolci, dobbiamo arrenderci ad altri tipi di odori, come i broccoli, oppure l’aglio o la cipolla sfritta che sono la base di molte preparazioni in cucina.

Oppure la temibile frittura che impuzzolisce in pochi secondi, abiti, tappezzeria e addirittura capelli di chi si trova nello stesso ambiente. È proprio in questi casi, che bisogna correre ai ripari. Vediamo come.

Non solo arieggiare l’ambiente per eliminare la puzza di fritto ma anche l’utilizzo di questo straordinario frutto

Per evitare di dover combattere con sbalzi di temperatura, lasciando per ore le finestre della casa aperte e non ottenere il risultato sperato, si potranno adottare delle facili ed economiche soluzioni per attenuare o eliminare l’odore/puzza di fritto.

Si tratta di un vero e proprio profumatore per ambienti del tutto naturale. Basterà ricordarsi che mentre si cucina, bisognerà lasciare sul fuoco moderato un pentolino con un po’ d’acqua e questo semplice ingrediente.

L’ingrediente segreto sono gli agrumi. Facili da reperire, una fetta o anche i residui di frutta come le bucce, perfette per essere riutilizzate anche in modo intelligente evitando gli sprechi.

Quindi, non resta che provare, inserendo nel pentolino con l’acqua sul fuoco, gli scarti di frutta come le bucce di arancia, mandarino, limone, pompelmo o altri agrumi. E in base ai propri gusti, per dare un tocco in più, aggiungere un pizzico di cannella, o chiodi di garofano, o aceto, o chicchi di caffè.