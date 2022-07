La cheesecake è uno dei dolci più apprezzati ed amati del periodo estivo. È una preparazione che può essere realizzata fredda o anche cotta al forno.

Tante sono le ricette che la vedono protagonista dei pranzi estivi, alcune più caloriche ricche di panna, burro, cioccolato e creme varie, altre più leggere ma ugualmente gustose. Insomma, è un dolce che arriva dall’America, ma che ha conquistato ogni palato.

Senza gelatina né burro questa deliziosa cheesecake estiva fredda pronta in 10 minuti e con soli 5 euro per un dolce golosissimo

Quella che vogliamo proporre oggi è una ricetta in chiave fit, davvero facile da preparare e ricca di gusto. È caratterizzata da un contrasto di sapori dolci e amari, che faranno impazzire ogni palato.

In più è possibile modificare la ricetta a seconda dei gusti e scegliere la copertura che più si preferisce, come il pistacchio o una crema alle nocciole.

Ricetta cheesecake ricotta e marmellata

Ecco di seguito gli ingredienti per 2 persone.

Per la base:

2 fette biscottate;

40 g di fiocchi d’avena;

4 cucchiai di latte di mandorla.

Per la farcia:

160 g di yogurt;

600 g di ricotta a scelta;

60 g di marmellata, gusto a piacere;

10 g scaglie di cioccolato fondente.

Procedimento

In un coppapasta rotondo, o della forma che si preferisce purché pari a 10 cm di diametro, riporre i fiocchi d’avena e le fette biscottate sbriciolate. Unire il latte ed accostare il composto verso i bordi con l’aiuto di un cucchiaio, così da creare una base compatta. In una ciotola mischiare la ricotta con lo yogurt, anche greco per una consistenza migliore. Unire il dolcificante e versare l’impasto sulla base di avena e fette biscottate. Guarnire con uno strato di marmellata o del topping e aggiungere le scaglie di cioccolato fondente sulla superficie. Riporre in frigo per un paio d’ore, rimuovere il coppapasta e servire.

Senza gelatina né burro questa deliziosa cheesecake estiva fredda è un ottimo dolce da servire anche come fresca merenda, ideale per i piccoli di casa.

Alternative gustose

Chi non preferisce la cheesecake potrebbe optare per una preparazione altrettanto gustosa, fredda e poco dispendiosa come un delizioso gelato al mango fatto in casa. Basterà munirsi di un robot da cucina, di 350 g di mango, 150 g di ghiaccio, 300 g di yogurt a cui aggiungere, se si preferisce, 60 g di proteine in polvere, 15 gocce di dolcificante e 3 cucchiai di latte vegetale. Mettere tutti gli ingredienti nel frullatore e frullare fino ad ottenere un composto dalla consistenza cremosa. Servire con una fettina di mango sulla superficie.

