Piccoli, dalla forma allungata e con il picciolo commestibile, questi frutti di stagione sono l’ideale da consumare per fare il pieno di vitamine e antiossidanti. Stiamo parlando delle more di gelso.

Dal sapore particolarmente dolce, le more di gelso si trovano in diverse colorazioni, solitamente bianche e nere. Sono frutti piccoli ma dalle numerose proprietà benefiche per l’organismo.

Dal sapore dolce e delicato è questo il frutto di stagione da mangiare per fare il pieno di ferro, potassio e antiossidanti

Ricchissime di fibre solubili e insolubili, le more di gelso sono eccellenti fonti di vitamine K, C ed E. Inoltre posseggono elevate quantità di potassio e ferro. In più, sono particolarmente ricche di antiossidanti, in particolare le antocianine. Questi composti caratterizzano soprattutto la varietà scura e sono meno presenti nei gelsi di mora chiari.

I gelsi di mora sono inoltre pieni di altri antiossidanti, come la rutina, la miricetina e l’acido clorogenico, che contribuirebbero a prevenire malattie come il diabete, il cancro e cardiopatie varie.

3 azioni importantissime

La quercetina conferirebbe un’azione cardioprotettiva. Infatti, studi di settore evidenziano come il consumo frequente di more di gelso possa ridurre i livelli di colesterolo cattivo, ovvero delle LDL.

Inoltre la presenza delle fibre e di un particolare composto, chiamato deossinojimiricina, conferirebbe alle more di gelso particolari proprietà antidiabetiche. Questo composto, infatti, sarebbe in grado di ridurre l’assorbimento dei carboidrati esercitando un effetto ipoglicemizzante.

Gli antiossidanti, invece, conferirebbero anche una spiccata capacità di ridurre lo stress ossidativo a cui sarebbero attribuiti i processi di invecchiamento.

Inoltre sempre gli antiossidanti renderebbero i gelsi degli ottimi alimenti da consumare per prevenire la comparsa di cellule cancerogene.

Idee in cucina

Dal sapore dolce e delicato è questo il frutto di stagione con il quale possiamo creare dei gustosi frullati o ghiaccioli. Basterà frullarne la quantità necessaria a cui aggiungere qualche cucchiaio di latte vegetale per originare un cremoso frullato o dei gustosi ghiaccioli. Infatti basterà versare il composto nelle apposite forme e lasciar congelare, per poi consumare i ghiaccioli all’occorrenza. Un’ottima e salutare merenda anche per i piccoli di casa.

Controindicazioni

Essendo un frutto particolarmente zuccherino, sarebbe meglio non abusarne, soprattutto se si soffre di diabete. Il quantitativo elevato di zuccheri semplici, infatti, potrebbe influire negativamente sulla glicemia, innalzandola.

Lettura consigliata

Non merluzzo e nasello ma sarebbe questo il pesce più ricco di proteine e omega 3 da comprare al supermercato