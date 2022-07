Cucinare le melanzane in padella è molto semplice, specialmente se non si ha intenzione di friggerle. Bastano pochi ingredienti per ottenere un contorno semplice e salutare nonché leggerissimo. Con l’aggiunta del pangrattato e di qualche spezia, sarà possibile ottenere un piatto sfizioso e croccante.

Tutto questo senza neanche friggere le melanzane o ricorrere a ricette più complesse, come quella delle melanzane ripiene con prosciutto e scamorza.

Ingredienti per 4 persone

a) 1 melanzana grande;

b) 1 pomodoro;

c) 1 scalogno;

d) 1 cucchiaio di pangrattato;

e) timo;

f) sale;

g) pepe.

Per cucinare le melanzane in padella e non fritte, ecco la ricetta di un contorno sfizioso e croccante pronto in 20 minuti

Il primo passo è sbucciare le melanzane e tagliarle a dadini. Fatto questo, tritare finissimo lo scalogno e farlo imbiondire. Quindi, aggiungere le melanzane al suo interno e farle cuocere per 15 minuti.

Aggiungere il pomodoro e insaporire con il sale e con un po’ di olio extravergine di oliva qualora le melanzane risultino eccessivamente asciutte. Se necessario, utilizzare anche dell’acqua calda versandola all’interno della padella utilizzata. Quindi, aggiungere all’incirca un cucchiaio di pangrattato, un po’ di timo e, se lo si gradisce, una generosa spolverata di pepe.

Non resta che mescolare e lasciare insaporire per un po’ il tutto prima di terminare la cottura. Fatto ciò, il contorno è pronto. Bisogna solo farlo raffreddare e servirlo assieme ad un secondo piatto a propria scelta.

Ecco cosa bisogna fare per cucinare le melanzane in padella in modo che siano ancora più croccanti e saporite del solito.

Un procedimento molto simile può essere applicato ad altre verdure. Un esempio ne sono le zucchine, un altro degli ortaggi più amati dell’estate.

Lettura consigliata

Per un pranzo veloce, ecco un’insalata di pasta fredda estiva sfiziosa con pesto e altri gustosi ingredienti tra cui c’è una verdura di stagione