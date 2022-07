Scopriamo come fare il pane fatto in casa gluten free e senza lattosio a basso contenuto di zuccheri adatto per i celiaci  

Nel Mondo attuale crescono sempre di più le persone affette da diabete o intolleranza al glutine. Tra quest’ultima e sensibilità al glutine c’è una sostanziale differenza che non bisogna trascurare. Le cause legate all’aumento di diabete può essere legato a diversi fattori genetici e ambientali.

Basti pensare che molti prodotti già confezionati, in vendita al supermercato, presentano tra gli ingredienti sostanze ad alto contenuto glicemico. Una persona che non sa effettivamente cosa sta andando ad acquistare, mangerà un prodotto ricco di zuccheri inconsapevolmente. Proprio per questo è sempre importante leggere ciò che viene riportato nell’etichetta.

Proprio per questi motivi a volte si preferisce preparare, soprattutto per quanto riguarda i prodotti da forno, alimenti fatti in casa.

Vedremo come fare un pane fatto in casa adatto sia ai celiaci che per chi vuole ridurre il consumo di zuccheri.

Gli ingredienti per sfornare 12 panini sono:

410 g di acqua tiepida;

8 g di sale;

50 g di olio;

500 g di farina al grano saraceno ;

21 g di lievito fresco.

Una volta presi tutti gli ingredienti necessari, scopriamo come fare il pane fatto in casa gluten free.

Facciamo scogliere il lievito nell’acqua tiepida e versiamola all’interno di una ciotola capiente. Uniamo l’olio, il sale e versiamo man mano la farina. Aggiungiamo farina finché il composto non sarà troppo appiccicoso. Una volta che si viene a formare un panetto, dividiamo l’impasto in pezzi da 80 g ciascuno. Lavoriamo a questo punto questi piccoli panetti formando delle palline.

Riponiamo il tutto in delle teglie capienti ricoperte da carta forno. Possiamo, se si preferisce, spennellare il panetto con un po’ di acqua e semi di sesamo, papavero, girasole o qualsiasi seme a scelta. Ricopriamo la teglia con uno strofinaccio umido e lasciamo a lievitare circa dai 30 ai 40 minuti.

Controlliamo di tanto in tanto che l’impasto cresca. Una volta cresciuto possiamo preriscaldare il forno a 200° in modalità ventilata. Quando accendiamo il forno mettiamo anche una pirofila che si riscalderà insieme al forno. Dopo che la temperatura è stata raggiunta, rimuoviamo lo strofinaccio e inseriamo nel forno i nostri panini. Successivamente nella pirofila aggiungiamo 100 o 150 ml di acqua e chiudiamo velocemente il forno.

L’acqua aiuterà a cucinare in maniera ottimale il pane senza farlo seccare. Lasciamo in forno per circa 20 minuti e dopo averli tolti saranno pronti per essere farciti e mangiati.

