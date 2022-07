Con le temperature torride che caratterizzano il periodo estivo, si ha indistintamente voglia di cibi freschi. Possibilmente, ricette rapide, semplici e basate su prodotti di stagione. Queste crepes verdi hanno senz’altro il vantaggio della facilità di esecuzione. Soprattutto, sono perfette per essere preparate in anticipo, conservate in frigo ed essere farcite in un secondo momento. In nome della praticità quotidiana e dell’organizzazione tra lavoro e svago, è importante avere sempre qualcosa di pronto. Infatti questa ricetta, così come alcune più classiche ma molto saporite, si conserva egregiamente ed è un ottimo salva cena. Senza forno o frittura queste crepes verdi e soffici si prestano alle farciture fredde più svariate. Come, ad esempio, una brunoise di pomodorini, mozzarella e basilico. O un più sofisticato connubio di formaggio fresco spalmabile, erba cipollina e salmone affumicato.

Sarà in tutti i casi un’esplosione di colori e sapori travolgenti e rinfrescanti, perché le zucchine aromatizzano e alleggeriscono l’impasto. È importante ricordarsi che si tratta di una preparazione fragile. Infatti, le crepes dovranno essere leggermente più spesse del normale. Questo le rende perfette per essere arrotolate e tagliate in sezioni più piccole, ed essere servite anche come antipasto o aperitivo informale.

Senza forno o frittura queste crepes verdi e soffici a base di zucchine sono l’ideale per un pasto veloce e fresco

Per questa ricetta occorrono una o più zucchine, fino a 350 g di ortaggio, 1 cipolla, sale, pepe e olio quanto basta, prezzemolo, 3 uova, 5 cucchiai di farina e un frullatore. Con queste dosi sarà possibile generare 5 o 6 crepes abbastanza spesse. Bisogna dunque tagliare le zucchine, la cipolla e versare il contenuto delle 3 uova nel bicchiere del frullatore, aggiungendo sale e pepe e un filo d’olio.

Il composto così ottenuto avrà una consistenza piuttosto liquida. I cucchiai di farina ammissibili sono dai 3 ai 5, dipende da quanta acqua rilascia l’ortaggio. Se il composto è poco omogeneo le crepes corrono il rischio di sfaldarsi in padella. Dunque, è necessario valutare bene la quantità di farina da addizionare, per far si che l’impasto raggiunga la densità ottimale. Fatto ciò, si devono aggiungere le erbe aromatiche tritate, poi si frulla nuovamente. A questo punto, bisogna ungere una padella antiaderente con dell’olio di oliva. Per non friggere le crepes e ottenere una ricetta più leggera, la padella va solamente unta e ripulita con della carta assorbente. A questo punto, è giunto il momento di cuocere le crepes, ricordandosi di versare un quantitativo di impasto che permetta di ottenere dei dischi dello spessore di 2 o 3 millimetri.

Quando le crepes sono pronte, si può procedere con una farcitura fredda a piacere, arrotolarle e lasciarle riposare. Successivamente sarà possibile tagliare le crepes a sezioni, se non addirittura a fette, servendole dopo averle tenute in frigo a solidificare per una mezz’ora.

