Spesso il gatto ci morde proprio mentre fa le fusa così ecco spiegata la ragione di questo comportamento

Per comprendere i gatti ci vorrebbe un dizionario apposito. Sarà per questo che gli antichi egizi li consideravano alla stregua di semi-divinità.

Persino quando ci giochiamo abbiamo l’impressione di essere sottoposti ad un severo giudizio da parte loro. Ma non dobbiamo spaventarci. Come dicono gli esperti, hanno semplicemente dei meccanismi innati molto diversi.

Basti pensare che i gatti, nella natura, di giorno di solito nemmeno si muovono. Si riposano in vista della notte, che è il periodo di maggior attività per la caccia.

Ci potrebbero sembrare addirittura contraddittori. Pensiamo a quando li coccoliamo. Magari stanno rotolandosi sul tappeto, in posizione di ricezione delle coccole. Oppure si allungano affusolati facendo le fusa. E proprio in quel momento, quando iniziamo a condividere questi momenti di euforia con loro, ci attaccano.

Così proviamo a capire qual è la ragione per cui spesso il gatto ci morde proprio mentre fa le fusa.

Interpretiamo la situazione

Questa beffa è solo apparentemente immotivata. Per capire di più su cosa il gatto ci vuole comunicare, proviamo a capire altri indicatori dati dal comportamento.

In primo luogo, ricordiamo che alcuni morsi potrebbero essere parte del gioco. La mamma gatta nella prima fase della vita gioca con i suoi cuccioli e lo stesso fanno tra di loro i piccolini. È un modo per conoscersi, ancora di più che toccarsi con le zampe. Se le fusa continuano e la posizione del gatto prosegue ad essere ricettiva, allora sembrerebbe non esserci alcun invito a smetterla.

Molto diversa è la situazione se il morso è forte e le fusa si interrompono. Potremmo avere violato uno spazio, considerato fastidioso dal nostro felino. Osserviamo i baffi, le orecchie e la coda. Se sono in posizione rigida, il gatto è in allerta. Peraltro, come è notorio sarebbe meglio non toccare troppo il gatto in alcune zone come le zampe.

Non fornisce loro alcuna particolare soddisfazione ed anzi potrebbe inibirli.

Spesso il gatto ci morde proprio mentre fa le fusa così ecco spiegata la ragione di questo comportamento

Talvolta, peraltro, capita che il gattino sia stato privato del periodo dei giochi con fratelli, sorelle e la mamma. In questo caso potrebbe direttamente conoscere poco il linguaggio del gioco. Il rischio concreto è quello di confondersi. Non dovremmo abbandonare il proposito di giocare con il gatto, ovviamente.

Molto meglio sarebbe avvicinarsi gradualmente al gioco con loro. Guadagnare la fiducia con alcune attività ludiche, magari concentrate in alcuni momenti del giorno ed in alcune aree della casa, inizialmente. In questo modo il micio comprenderà le intenzioni pacifiche e la volontà di giocare con lui. Poco alla volta potremo guadagnare più spazi e la sua fiducia.

Se il problema dovesse persistere, forse il gatto è molto stressato. In questo caso occorrerebbe rivolgersi ad un comportamentalista per comprendere l’origine del problema.

Prestiamo sempre massima attenzione agli atteggiamenti degli animali. Ad esempio, alle volte ci riportano delle prede davanti all’uscio. Si tratta di piccoli uccelletti o di topolini. Alla base del gesto ci sono alcune ragioni molto profonde e, paradossalmente, non sarebbe per farci un regalo.

Lettura consigliata

Ecco quali sono i migliori cibi per gatti per qualità e prezzo secondo una nota indagine