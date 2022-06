L’estate porta con sè una voglia pazza di sperimentare nuove ricette con i suoi prodotti stagionali.

Come sempre la Natura ci assicura tutto ciò che ci serve per superare al meglio un periodo dell’anno. Con caldo, afa e spossatezza, cosa c’è di meglio di un vegetale rinfrescante, ricco di acqua e antiossidanti, come le zucchine? Si tratta di ortaggi estremamente idratanti e facilmente coltivabili per chi può permettersi un piccolo orto. Anche in vaso, su misura di balcone. Con un’esposizione assolata e abbondanti annaffiature mattutine, le zucchine sapranno premiare chi si prende cura di loro con abbondanti frutti.

Cucinare le zucchine in carpione è un’ottima idea, perché si tratta di una ricetta poco costosa e versatile. Può essere anche un ottimo salva cena. Se conservate in frigo in un contenitore infatti possono starci anche più giorni, e diventare un condimento per la pasta last minute.

Peraltro, essendo un frutto di stagione, le zucchine in questo periodo non solo ci rinfrescano dal caldo e ci danno tutti i minerali essenziali per affrontare il clima estivo. Ma riescono anche a lenire i dolori del portafoglio. Se si ha la fortuna di abitare vicino a una zona di campagna e si ha l’opportunità di rifornirsi direttamente del contadino, non solo troverà zucchine più gustose.

Ma anche con un prezzo più che coerente.

Vale la pena di sperimentare quindi le ricette più disparate. Come anche una variazione sul tema della solita insalata di riso, sostituito da un cereale profumato di nocciola e condito con zucchine grigliate.

Cucinare le zucchine in carpione è un’ottima idea per un contorno veloce economico e squisito che si conserva a lungo

Questo squisito contorno è adatto ad accompagnare sia la carne che il pesce. Il termine “carpione” è riferito alla tecnica di conservazione che caratterizza la ricetta. Anticamente questa era una pratica per la lavorazione e conservazione delle carni, che con il tempo si è estesa anche ad altri alimenti.

Per cominciare, è necessario lavare, mondare e tagliare le zucchine a bastoncini di dimensioni equivalenti. Poi occorre mettere sul fuoco un’ampia padella con dell’olio di semi per friggere in modo classico i bastoncini di zucchina. Fatto ciò, non appena si forma una crosticina dorata, bisogna scolare il fritto sulla carta assorbente, già predisposta in un piatto. Mentre le zucchine si raffreddano, si prepara il condimento, ovvero la “carpionatura”.

Bisogna a tagliare a fettine una cipolla e uno spicchio d’aglio, a seconda della quantità di zucchine. Poi si inizia a tritare le erbe aromatiche, come salvia e menta. Questi ingredienti andranno poi messi in un pentolino con un filo d’olio, iniziando con il rosolare la cipolla e l’aglio. Appena diventano dorati, si aggiungono le erbe aromatiche e si prosegue la cottura per pochi minuti. Poi si versa poco vino bianco e aceto, alzando la fiamma per farli sfumare. Quando il composto riprende l’ebollizione significa che l’alcol è completamente sfumato. Si aggiunge del sale e si lascia il pentolino a cuocere a fuoco bassissimo per alcuni minuti. Questo serve ad amalgamare i sapori della marinatura. Quando sia il condimento che le zucchine si sono raffreddati, si versano in una pirofila, con un pizzico di sale. Il piatto è pronto.

Lettura consigliata

Non solo melanzane, ecco la ricetta per la parmigiana bianca di zucchine, leggera soffice e senza frittura con un trucchetto facile