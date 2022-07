Arriva una nuova settimana e con essa una nuova classifica dei segni zodiacali. Quest’inizio di luglio sarà segnato da un interessante cambiamento astrale: Marte entra in Toro, e questo segna l’avvio di una carica sessuale particolarmente forte per i segni di Terra. Al contrario, il Cancro, che è appena entrato nel suo compleanno astrale, beneficerà dell’arrivo di Mercurio, che soprassiede ai viaggi e all’intelletto. Per questo motivo entrambi questi segni saranno al top, ma è il momento di vedere la classifica della settimana nel dettaglio. Scorpione. Fregature all’orizzonte, e non ne scapperà neanche una. Questo però significa un eccesso di sospetti e la misantropia che esplode. Attenzione a non diventare insopportabilmente puntigliosi. Sagittario.

L’amore sarà l’ultimo dei pensieri. Nella coppia il ruolo dei nati sotto questo segno sarà quello dei pignoli brontoloni, a causa dell’opposizione di Venere. Capricorno. Questa settimana la cortina di ferro del silenzio tipica di questo segno, di norma molto taciturno, diventerà impenetrabile. Meglio evitare battutine fuori luogo, le amicizie potrebbero essere a rischio! Leone. Marte non vede di buon occhio questo segno, e ne deriverà parecchia insicurezza. Ma è solo un’impressione: questo è invece il momento di osare e di buttarsi! Vergine.

Il lavoro potrebbe portare via troppo tempo dalle relazioni e dagli affetti. Piuttosto però che comportarsi in maniera più amichevole, preferirebbero dedicarsi ad attività odiose. Ma non bisogna aver paura delle amicizie vere. Pesci. A metà classifica c’è questo segno, che saprà coniugare in maniera incredibile e intelligente fascino e durezza, proprio come gli Astri di luglio predicono. Occhio però a non eccedere nelle pose scorbutiche.

Gli Astri di luglio predicono quali saranno le attrazioni fatali per questi segni che risulteranno i più intelligenti in amore

Acquario. Questo segno sarà così emotivo da sembrare il Cancro. Va bene lasciarsi andare, e anche cedere alla tristezza ogni tanto, ma non bisogna mai dimenticare che la vita sa essere generosa e che i complimenti spesso sono dietro l’angolo. Ariete. Rimane uno dei segni più goderecci dello zodiaco, anche dopo l’uscita di Marte. Sicuramente sapranno godersi l’estate. Bilancia. La rabbia e il nervosismo dell’ultimo periodo saranno solo un ricordo. Ora è il momento di un po’ di sana frivolezza e di godersi qualche ora spensierata. Cancro.

Medaglia di bronzo per i cancerini, che godranno appieno dell’influenza di Mercurio con Saggezza e combattività. Grande energia anche a lavoro. Toro. Come annunciato, la potenza di Marte sarà con questo segno per tutta l’estate. Il che significa follie, divertimento e vita al top! Mai dimenticare, però, la giusta dose di cervello. Infine, il primo gradino del podio spetta ai Gemelli, ancora forti della presenza di Venere. Questo astro regalerà sensualità ed energie da vendere, perciò andranno sfruttate al massimo!

Approfondimento

Luglio pieno di amore ma pochi soldi per Bilancia e 2 segni zodiacali che si troveranno contro Saturno secondo l’oroscopo