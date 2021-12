Il primo round delle feste è passato. Siamo sopravvissuti al cenone della vigilia e al pranzo del 25. A questo punto, è bene tornare a regime. Ritornare quindi alla nostra normale vita anche, e soprattutto, in termini di regime alimentare.

È bene, infatti, limitarsi a concedersi vizi e stravizi soltanto nei “giorni rossi”. In altre parole ciò significa che, prima della prossima abbuffata godereccia, dovremo attendere la cena dell’ultimo dell’anno. Tuttavia, la voglia di dolce difficilmente si placa. Di certo non è consigliato cedere all’ennesima fetta di pandoro o panettone. Che fare dunque per resistere ad aprire la scatola che ci guarda con fare tentatore? Prepariamo un bel dolce light. Chi l’ha detto, infatti, che le preparazioni meno caloriche e più leggere siano poco gustose? Ricordiamo qualche caso esemplificativo. Questa morbidissima torta al limone e ricotta, ad esempio, è leggera come una piuma, conquista al primo morso e si prepara in 5 minuti.

Un’altra proposta ancora è questa sofficissima torta di mele al profumo di cannella che è così buona da far perdere la testa e non prevede né olio né burro.

Nelle prossime righe andremo a fare un’altra ricettina molto light.

Semplici e leggeri, questi morbidissimi biscotti alla zucca e cioccolato senza burro conquistano al primo assaggio e si preparano in 5 minuti

Come si è già potuto intuire, l’ingrediente base è assai inconsueto. Per fare dei dolcetti utilizzeremo infatti un ortaggio di stagione. Noi proporremo una ricetta classica con gocce di cioccolato. Ognuno, però, sarà libero di aromatizzare questi biscottini a piacere, unendo nell’impasto cannella, nocciole o mandorle tritate, oppure amaretti sbriciolati. Via libera, quindi, alla fantasia. Ma ora, andiamo a vedere come si prepara la versione base.

Ingredienti per circa 30 biscotti:

250 g di polpa di zucca cotta;

80 g di fiocchi d’avena;

40 g di farina integrale;

2 uova;

4 cucchiaini di zucchero;

1 bustina di lievito per dolci in polvere (circa 8 g);

gocce di cioccolato fondente q.b.

Procedimento

Cominciamo preparando l’avena. In un pentolino, far bollire due dita di acqua calda. Una volta a bollore, versarvi i fiocchi d’avena e lasciar riposare per qualche minuto, finché avranno assorbito tutta l’acqua. Una volta ammorbiditi, trasferirli in una ciotola e aggiungere tutti gli altri ingredienti. Mescolare con cura con un cucchiaio di legno e, infine, unirvi le golose gocce di cioccolato.

Con le mani, creare dei biscottini tondi un po’ schiacciati. Se l’operazione risultasse difficoltosa perché l’impasto è troppo umido, aggiungere poco alla volta altra farina fino ad ottenere la giusta consistenza.

Disporre quindi i biscotti su una teglia rivestita con carta da forno. Tenerli un po’ distanziati tra loro perché durante la cottura aumenteranno leggermente di volume.

Far cuocere in forno già caldo (180 °C) per circa 10/15 minuti.

Ed ecco qui, semplici e leggeri, questi morbidissimi biscotti alla zucca e cioccolato senza burro conquistano al primo assaggio e si preparano in 5 minuti.

Per una versione ancora più leggera, sostituire lo zucchero con stevia o altro dolcificante. Ed inoltre, anziché le uova intere, utilizzare soltanto l’albume.

