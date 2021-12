Neppure una settimana ci divide dal Natale. Molti saranno alle prese con gli ultimi regali. Molti altri si occuperanno dei preparativi di pranzi e cenoni. In quest’ultimo periodo, ProiezionidiBorsa si è concentrata parecchio sul settore culinario fornendo numerosi consigli e suggerendo ricette originali ed anche economiche.

Sia che si punti sulla tradizione o sull’innovazione, sicuramente, gli antipasti non mancheranno sulle tavole degli italiani. Ecco, ad esempio, 3 antipasti di pesce economici, facili e veloci, che stupiranno gli ospiti durante le feste.

Le tartine sono un evergreen davvero intramontabile

Si tratta di una portata molto versatile in grado di accontentare tutti. In genere, per la base, si utilizza il pancarrè o il pane cassetta che si usa per i tramezzini. In qualunque modo andremo a farcire e decorare le tartine, la base va sempre ammorbidita ed inumidita. Altrimenti il pane risulterà troppo stopposo. Di solito si utilizza un velo di burro o di maionese. Alimenti gustosi ma, purtroppo, non proprio dietetici. Nonostante le feste, è sempre bene avere un occhio di riguardo per la linea e la salute.

Nelle prossime righe andremo a svelare e suggerire ottime alternative che non faranno sicuramente rimpiangere i due grandi classici. E così, non burro e maionese ricchi di grassi e calorie ma queste 5 golosissime farciture per tartine e tramezzini. Anzitutto, prima di procedere con le vere e proprie alternative, suggeriamo questa variante leggerissima ma non meno gustosa e saporita.

Premettiamo fin da subito che le proposte che stiamo per dare sono ovviamente da valutare sulla base degli altri ingredienti con cui andremo a farcire tartine & C.

Per guarnizioni importanti, potremmo anzitutto optare per un semplicissimo filo di olio. L’importante è che sia del tipo extravergine e di buona qualità.

Ricotta e formaggio spalmabile

Ecco altre due varianti dal gusto abbastanza neutro. Se i formaggi risultassero un po’ troppo compatti, si consiglia si aggiungere un goccio di latte per stemperare bene e creare una cremina morbida. La base al formaggio è particolarmente indicata per farciture a base di pesce, come salmone, scampi e gamberi. Sono ottime anche acciughe e alici. A piacere, è possibile aggiungere un tocco di sapore aromatizzandoli con erba cipollina, prezzemolo, timo, basilico o olive, nere o verdi, ridotte a minuscoli pezzetti.

Ecco le ultime due varianti sostitutive

Molto aromatica e quasi pungente, la senape è un condimento abbastanza light (circa 66 calorie ogni 100 grammi). Può essere un’ottima base per tramezzini farciti con la carne: affettati di ogni tipo (affumicati e non), wurstel, roast-beef, carpaccio…

Infine, i vegetariani e gli amanti della cucina mediorientale, apprezzeranno di gran lunga l’hummus, la crema a base di ceci, ideale abbinata a verdure, sia cotte che crude.

