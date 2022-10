Ricetta per fare un dolce senza forno facile e veloce con pochi ingredienti

In ogni stagione dell’anno grandi e piccini gradiscono qualcosa di dolce durante il giorno. Si mangiano volentieri a colazione biscotti o ciambelloni fatti in casa. Snack, caramelle e cioccolata possono rappresentare un goloso spuntino.

Quando vogliamo preparare un dolce semplice a volte ci possono servire alcuni ingredienti che un po’ tutti abbiamo in dispensa.

Gli ingredienti per un dessert goloso

Spesso al supermercato compriamo le fette biscottate per inzupparle nel latte o nel tè. Sono molto buone, inoltre, spalmate con marmellata e burro. Possiamo anche utilizzarle per eseguire una ricetta per fare un dolce senza forno. Dovremo procurarci:

una confezione piccola di fette biscottate;

1,25 l di latte;

300 g di zucchero;

250 g di farina 00

3 cucchiai di amido di mais;

un uovo;

un pezzetto di burro;

200 ml di panna da montare.

Ecco come eseguire questa ricetta per fare un dolce senza forno

In base alla teglia o alla pirofila che abbiamo a disposizione possiamo fare uno strato con un numero variabile di fette biscottate. Ora mettiamo sul fuoco un pentolino con 150 g di zucchero e facciamolo caramellare. Aggiungiamo poi a filo il latte, al massimo 200/250 ml, mescolando con un leccapentole in silicone. Quando avremo ottenuto un composto abbastanza denso, spegniamo il fuoco e dopo qualche minuto versiamone un po’ sulle fette biscottate. Dovranno bagnarsi ma non spappolarsi. Mettiamo la pirofila in frigo.

Come preparare la crema

Ora è il momento della crema. In una casseruola mettiamo un tuorlo d’uovo, 150 g di zucchero e lavoriamo con una frusta. Facciamo scaldare un litro di latte e appena bolle versiamolo nella casseruola, cuocendo a fuoco basso. Aggiungiamo mescolando a poco a poco la farina setacciata e poi l’amido. Si potrebbe anche versare qualche aroma a piacere o una bustina di vanillina. Appena la crema è densa, togliamola dal fuoco.

Tiriamo fuori dopo qualche minuto la teglia dal frigo e copriamo il fondo con la crema. Se ci avanza possiamo mettere altre fette biscottate e creare più strati.

Ora non resta che montare la panna fredda di frigorifero e spalmarla sul dolce. Possiamo guarnirlo con frutta secca tritata, gocce di cioccolato o uva passa magari fatta in casa.

Invece del caramello si potrebbero bagnare le fette biscottate con acqua e zucchero oppure succo di frutta. Per rendere il dolce ancora più ricco si potrebbe montare la panna con 150 g di yogurt greco e 50 g di zucchero a velo.

