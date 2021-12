Siamo ormai agli sgoccioli del 2021. Un altro anno sta per passare e se ci guardiamo indietro pensiamo a ciò che è andato bene o male.

La fine dell’anno è sempre tempo di bilanci. Guardando al 2022 ci auguriamo che possa essere un anno positivo sotto tutti i punti di vista.

Come abbiamo svelato, il 2022 porterà una pioggia di denaro non solo ad Ariete e Gemelli, ma anche a questi 3 segni zodiacali finalmente baciati dalla fortuna.

Ma non è tutto. Infatti, una vera pioggia d’oro investirà Leone e Capricorno ma anche altri 3 segni zodiacali che inizieranno splendidamente il 2022.

Leone e Capricorno

La ruota torna finalmente a girare e pare che alcuni fortunati potranno godere di un anno davvero ricco e stimolante. Abbiamo visto che seducenti ed invidiati da tutti sono questi 3 segni zodiacali che chiuderanno il 2021 con il botto.

Per i Leone e i Capricorno il 2021 è iniziato in modo deludente e sottotono. Fortunatamente, però, già nella seconda parte dell’anno è iniziata la ripresa.

I sacrifici fatti durante tutto il 2021 portano finalmente i frutti desiderati e i guadagni aumenteranno in modo costante per gran parte del 2022. Difficilmente saremo travolti dalla fortuna se non facciamo nulla per attirarla a noi, e questo Leone e Capricorno lo sanno bene.

Questo è il momento giusto per compiere un passo importante e gettare le basi per un futuro ancora più solido e prospero.

Continuiamo col segno dell’Ariete. Come abbiamo visto, sono finalmente in arrivo tanti soldi e fortuna per questi 3 segni zodiacali che entro fine anno stravolgeranno la loro vita.

Infatti, il 2022 per gli Ariete sarà l’anno della svolta. Coloro che hanno lottato per ottenere qualcosa di più sul fronte del lavoro saranno ricompensati a inizio anno.

I soldi non mancheranno di certo e questo permetterà agli Ariete di fare progetti a lungo termine anche nella vita di coppia.

Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario si sono trovati in difficoltà per buona parte del 2021 sia sul fronte economico, sia con il partner.

Tuttavia, la situazione è destinata a cambiare nelle prossime settimane perché, se tentiamo la fortuna, potremmo ricevere importanti ricompense.

Questo permetterà di ritrovare serenità anche con il partner. Alcuni Acquario potrebbero decidere di concedersi finalmente un bel viaggio per consolidare il rapporto.

Cancro

Concludiamo con il segno del Cancro, che vivrà un 2022 davvero glorioso. Le soddisfazioni nell’ambito lavorativo saranno accompagnate da guadagni crescenti. Questo aiuterà i nati sotto questo segno a risolvere alcuni problemi sorti durante il 2021.

La sicurezza economica permetterà ai Cancro di fare progetti importanti e di portare ad un livello successivo una relazione ormai di lunga data.