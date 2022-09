Uno dei momenti più duri della giornata è quando, magari dopo i pasti, compare la voglia di mangiare un dolcetto. In questi casi, molti consigliano di resistere e di non lasciarsi tentare da alimenti troppo carichi di zuccheri e grassi. Tuttavia, spesso e volentieri si tende a cedere e si finisce per mangiare di tutto, dalle merendine confezionate, agli snack, alle barrette e così via.

In realtà, però, ci sono altri modi per appagare la fame e la voglia di dolce, magari cimentandosi nella preparazione di crostate, torte e biscotti, possibilmente light. Nelle prossime righe, vedremo proprio come realizzare dei biscotti, con qualche trucchetto per renderli meno pesanti possibile.

Ingredienti necessari

200 g di farina 00;

65 g di olio di semi;

85 g di acqua

40 g di cacao;

un cucchiaino di lievito per dolci

85 g di zucchero bianco;

40 g di nocciole tostate;

75 g di gocce di cioccolato.

Prepariamo il composto in soli 3 passaggi

Innanzitutto, versiamo all’interno di una ciotola l’olio di semi (che è un perfetto sostituto del burro), l’acqua e lo zucchero. In questo caso, potremmo anche pensare di utilizzare l’eritritolo, in alternativa allo zucchero, per via del basso contenuto di calorie.

Ora, con l’aiuto di una frusta, mescoliamo bene questi 3 ingredienti e, dopo di che, incorporiamo farina 00, il lievito per dolci e il cacao. Rimescoliamo, quindi, il tutto, con una spatola, fino ad ottenere un composto corposo ed omogeneo.

A questo punto, aggiungiamo le nocciole tostate, insieme alle gocce di cioccolato, e ricominciamo un’ultima volta. Quando questi ultimi due ingredienti si saranno ben amalgamati con il resto del composto, possiamo iniziare finalmente a dar vita ai nostri biscotti.

Buonissimi biscotti al cioccolato pronti in 15 minuti e con pochi ingredienti

Quindi preleviamo dal composto dei pezzetti, modelliamoli con le mani come se fossero delle polpettine e poi schiacciamole dando loro la classica forma di un biscotto. Una volta finito, prendiamo una teglia e foderiamola con un foglio di carta forno, in maniera tale da coprire tutta la superficie. Predisponiamo quindi i nostri biscotti, spolverando a piacere un po’ di granella di pistacchi, ed inforniamo a 180 gradi per circa 15 minuti.

Trascorso il tempo necessario, estraiamoli dal forno e lasciamoli raffreddare a temperatura ambiente per almeno una mezzoretta. Così facendo, saremo sicuri di ottenere dei buonissimi biscotti al cioccolato pronti da servire e gustare in qualsiasi momento della giornata.

