Il grande pranzo di Natale ormai è superato e molti di noi sono davvero pieni di cibo. Durante questi giorni, infatti, in modo inevitabile, abbiamo provato portate su portate. E di certo il nostro stomaco, per quanto sia felice, ormai è colmo. Ma possiamo avvertire un piccolo senso di colpa quando vediamo avanzi di alimenti buonissimi ancora lì che ci aspettano in dispensa. Buttarli è fuori discussione, soprattutto perché si tratta di cibi ancora commestibili. Ma consumarli così, su due piedi, può diventare arduo dopo dei festeggiamenti simili.

Non faremo più l’errore di buttare via il panettone avanzato scoperta questa fantastica idea

Tra gli alimenti sicuramente avanzati troviamo, senza alcuna ombra di dubbio, il tradizionale e delizioso panettone. Chissà quanti ne avevamo messi sotto l’albero e quanti sono stati portati dai nostri cari durante queste giornate. Guardando con attenzione al dessert tipico del Natale aperto, però, non dovrebbe venirci in mente l’idea di gettarlo via. Infatti, piuttosto che metterlo nella spazzatura, potremmo riutilizzarlo in modo davvero geniale. Per prima cosa, chiudiamo la busta e mettiamolo da parte, così da farlo conservare senza problemi. E tra un paio di giorni riapriamolo, perché potrà servirci per una merenda salata quando il nostro stomaco sarà nuovamente disposto ad accogliere un bel po’ di cibo.

Ecco come riutilizzare gli avanzi di questo dolce natalizio per uno snack delizioso che farà piacere soprattutto agli amanti del salato

Se siamo stanchi del dolce ma, al tempo stesso, non vogliamo buttare via il panettone avanzato, non c’è nessun problema. Potremo utilizzarlo, infatti, per una merenda gustosissima che ci farà tornare l’appetito. Tutto ciò che dovremo fare sarà tostare gli avanzi della crosta di panettone. Potremo farlo direttamente nel tostapane o, ancora meglio, su una padella con un goccio d’olio. Quando vedremo che ormai la parte esterna del dessert è tostata, disponiamo ogni pezzo su un piatto. E ora ricopriamolo di salumi e formaggi, anch’essi magari avanzati dai pranzi e dalle cene di Natale. Il gorgonzola sarebbe l’ideale, perché si sposa perfettamente con il gusto leggermente dolce della crosta di panettone.

In questo modo, possiamo dirlo, prenderemmo due piccioni con una fava. Perciò, ora lo sappiamo. Non faremo più l’errore di buttare via il panettone avanzato scoperta questa fantastica idea. Questo piccolo snack ci donerà la giusta carica e, al tempo stesso, ci aiuterà a non sprecare in alcun modo il cibo rimasto nel nostro frigorifero. Insomma, un vero e proprio affare.

