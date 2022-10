Niente forno e niente energia per questa splendida torta pronta a stupire

Chissà se usciremo mai da questa incredibile e per certi versi drammatica crisi energetica. Tra Il gas preannunciato alle stelle nei prossimi mesi e l’energia elettrica che costa più dell’oro, avremo delle ripercussioni anche in cucina. Verrebbe voglia di non utilizzare il forno solo per protesta, lasciandolo completamente a riposo ed evitando così di pulirlo. A questo punto considerando quello che potrebbe costarci la cottura di una torta, viene da pensare di pagarla meno in pasticceria. Sicuramente ci sono però delle idee intelligenti ed interessanti per fare delle torte che non siano per forza legate alla cottura del forno. Probabilmente una delle regine dell’inverno è il salame di cioccolato, che non andremo però a vedere in questo articolo.

Una delle cheesecake più amate in assoluto con un tocco di Sicilia

La globalizzazione ci ha consentito di ampliare anche le nostre conoscenze in cucina. Per quello andremo a vedere una cheesecake che in questo periodo dell’anno potrebbe andare ancora bene. Qualcuno la chiama american cheesecake, ma i newyorkesi, orgogliosi di questa loro ricetta, la chiamano New York cheesecake. Sta di fatto che molto probabilmente è una delle cheesecake in assoluto più mangiate nel Mondo e che sicuramente diventerà ancora più buona con i pistacchi di Bronte. Questa piccola aggiunta tutta italiana che vogliamo inserire nella ricetta che andremo a vedere.

Gli ingredienti per la cheesecake americana

Vediamo come preparare una cheesecake per 5/6 persone:

60 g di pistacchi sgusciati di Bronte;

60 g di nocciole, possibilmente piemontesi;

120 g di biscotti tipo Digestive;

90 g di burro;

600 g di mascarpone;

60 g di zucchero a velo;

1 baccello di vaniglia;

3 cucchiai di Lemon curd, la crema al limone, fatta con limoni biologici, magari italiani.

Per la decorazione: mix di frutti di bosco e scagliette o palline di cioccolato fondente.

Niente forno e niente energia per una torta che stupisce

Prima cosa da fare: tostare noci e pistacchi in una padella antiaderente, dopo averli pestati o sminuzzati in un mixer.

Prendiamo uno strofinaccio in cui inseriremo i biscotti, sbriciolandoli all’interno.

Fondiamo il burro in un tegamino e mettiamolo sopra alla frutta secca e ai biscotti tostati, all’interno di una terrina. Mescoliamo e amalgamiamo assieme gli ingredienti.

Dovrebbero venire 5/6 coppette, all’interno delle quali verseremo il mix, cercando di adagiarlo bene sul fondo della coppetta con l’aiuto di un cucchiaio di legno.

Ultimi passaggi

A questo punto, in una terrina ampia, versiamo il mascarpone, con l’aggiunta dei semi di vaniglia, dello zucchero a velo e della crema di limone. Mescoliamo fino a ottenere una bella crema densa e omogenea.

Riempiamo di crema le coppette e decoriamo infine con i frutti di bosco e i pezzetti di cioccolato. Niente forno e niente energia per questa splendida torta pronta a essere mangiata al volo.

