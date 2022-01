Se c’è una cosa che gli italiani amano fare è, oltre a gustare del buon cibo e vino, viaggiare. Quando prenotiamo un biglietto aereo, siamo soddisfatti del nostro acquisto e non stiamo nella pelle affinché non venga il giorno della partenza.

Ma, nei mesi più freddi soprattutto, gli italiani preferiscono chalet e borghi medievali. Infatti, le vacanze di gennaio 2022 saranno strepitose in questi luoghi italiani suggestivi ed incantevoli tra buon cibo, vino e relax. I borghi medievali sono davvero tanto suggestivi e speciali e la nostra bella Italia ne è strapiena.

Ogni borgo ha una propria storia da raccontare e anche l’aria che si respira ci tuffa nel passato di quel determinato luogo.

È stata stilata una classifica dei borghi più belli per tutto lo Stivale e le isole, e ne abbiamo scelti 3 di cui pochi conoscono la loro esistenza. Sembrano usciti da un dipinto questi borghi medievali eletti come i più belli d’Italia immersi nella natura incontaminata.

Puglia, Sicilia e Umbria

Il primo borgo eletto come uno dei più belli del Bel Paese è in Puglia, Regione splendida e ricca di borghi incantevoli sia medievali che marinari. Basti pensare alla famosissima Alberobello, a Ostuni denominata la “città bianca” e a Polignano a Mare che nel periodo natalizio offre uno spettacolo con le sue luminarie.

Ma il borgo medievale che andiamo a conoscere si chiama Pietramontecorvino, in provincia di Foggia. Questo luogo è conosciuto anche con il nome di “perla della Daunia” e sembra uscito da un quadro con il suo centro storico ricco di monumenti e la natura alle spalle.

La Terravecchia, ossia il centro storico, è costituito dalla Chiesa di Santa Maria Assunta, dal Palazzo Ducale e dalla Torre Normanna. Inoltre, è possibile ammirare la Porta Alta, una delle porte di ingresso al borgo risalente proprio al periodo medievale.

Il secondo borgo eletto tra i più belli d’Italia è in Sicilia. Solitamente qui si passano le vacanze per il mare e per i borghi marinari davvero splendidi, come questo angolo di paradiso da non perdere tra mare cristallino e riserva naturale per una perfetta vacanza rilassante ed economica. Ma la Sicilia ha una storia e una cultura antichissime e per questo è ricchissima di borghi medievali.

I più famosi sono sicuramente Erice, Cefalù, Noto, Castelbuono ma uno poco conosciuto e che si trova nella classifica dei borghi più belli è Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania. È circondato da una natura incontaminata, visto che si trova vicino l’Etna e le Gole dell’Alcantara. Sembra un dipinto davvero incantevole ed è straricco di patrimonio storico, artistico e culturale. Davvero da non perdere.

Ultimo borgo eletto come uno dei più belli d’Italia si trova in Umbria. Si chiama Corciano ed è ricco di palazzi rinascimentali, vie suggestive, musei. C’è anche l’ex convento di San Francesco, oltre a splendide chiese. Che dire, il Medioevo è uno dei periodi più misteriosi e per questo affascinanti. Se si è appassionati di storia, cultura e natura, questi 3 borghi lasceranno a bocca aperta.