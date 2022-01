Mancano pochi giorni per dire arrivederci alle feste natalizie ma non per le vacanze invernali! Se abbiamo preso le ferie proprio nel primo mese dell’anno o se il datore di lavoro ci ha imposto questi giorni, rallegriamoci perché possiamo sfruttarle proprio al meglio.

Durante una vacanza ciò che cerchiamo è il divertimento, il relax, l’economicità, la bellezza e mangiare bene. Tutte queste caratteristiche sono contemplate nei luoghi della nostra bella Italia che andremo ad elencare di seguito.

Prima di scoprire quali sono le mete più belle per trascorrere le vacanze di gennaio del nuovo anno, facciamo una dovuta premessa. Gennaio è il mese tipico dove trovare e provare l’emozione di “vivere” la neve. La sensazione di trovarsi ricoperti di fiocchi di neve è unica, anche quando ci siamo abituati. A maggior ragione per chi vive in Regioni dove è raro vedere la neve, quindi se abbiamo voglia di trascorrere qualche giorno all’insegna del divertimento ma anche di calore negli chalet e con un bel bicchiere di vino, questi posti sono tra i più indicati.

Gennaio in montagna

Vacanze di gennaio 2022 in questi luoghi italiani suggestivi ed incantevoli tra buon cibo, vino e relax. Tra questi non possiamo menzionare “la montagna” per eccellenza, ossia il vulcano attivo più grande d’Europa, l’Etna. Se abbiamo voglia di neve e di ammirare uno spettacolo della natura e del panorama che si affaccia, un’escursione sull’Etna è quello che ci vuole.

Inoltre, la città di Catania accoglierà i turisti con calore e affetto, dove degustare questo vino brioso ed economico che pochissimi conoscono raccomandato dagli esperti e perfetto per tutte le cene. Vicino Catania, inoltre, ci sono tantissimi altre città da visitare davvero incantevoli e anche dal punto di vista culinario vi sono delle specialità da non perdersi.

Saliamo al nord e menzioniamo Livigno, in Lombardia e Cortina d’Ampezzo, nel Veneto come mete davvero perfette per queste vacanze invernali. Chalet caldi e pietanze a base di carne accompagnati da vino rosso della tradizione faranno da cornice a queste giornate costernate da neve e divertimento a mai finire. Oltre a questo aspetto, vi sono tantissimi luoghi d’interesse da poter visitare. Soprattutto se si è appassionati di storia, natura e arte come parchi, castelli, musei e chiese.

Insomma, gennaio è il mese perfetto per andare sulla neve. Se volessimo scappare perché stufi di spalare sempre la neve, vi sono tanti altri posti incantevoli da visitare. In ogni caso, per ovviare al problema della neve, molti li buttano senza sapere che questi 4 scarti in cucina valgono oro per queste funzioni utili e inaspettate.

