Anche se il simbolo del Natale è la famiglia, per cui tutti ci riuniamo per trascorrere questo giorno speciale tra risate, abbuffate e il piacere della conversazione, molti italiani preferiscono trascorrere un Natale alternativo. Si pensa a partire, magari raggiungendo un amico o un parente in una determinata città, per passare qualche giorno di relax.

Infatti, per via del lavoro, non tutti vogliono stare a casa ma alcuni preferiscono festeggiare girovagando per il Bel Paese. In questo periodo, quale migliore occasione per ammirare le meravigliose luci che circondano le città?

La città di Napoli, per esempio, davvero unica ed entusiasmante, non è solo famosa per l’accoglienza, le tradizioni e il vulcano. Piccola parentesi, forse non tutti sanno che il Vesuvio ha un gemello ed ecco dove si trova. Ma Napoli è conosciuta anche per i mercatini natalizi, che è possibile visitare a San Gregorio Armeno. Infatti, oltre alla città di Pulcinella, anche questi 2 capolavori di città italiane sono perfetti da visitare a dicembre.

Ma oltre ai mercatini, nella città della pizza è possibile ammirare un’infinità di luci di ogni tipo, che fanno da sfondo al mare e ai monumenti più belli del centro storico. Eppure non solo Napoli, ecco dove vedere le luminarie più magiche e scintillanti d’Italia tra accoglienza e buon cibo.

Alghero, Polignano a Mare e Rieti

“Voglio andare ad Alghero, in compagnia di uno straniero” cantava Giuni Russo. In compagnia di uno straniero o con la famiglia poco importa, Alghero è la meta perfetta per chi vuole ammirare un albero di Natale davvero stupendo e tante luci che costernano il borgo. Inoltre, andando in Sardegna non si può non mangiare le specialità della tradizione sarda.

Da un’isola ci spostiamo nell’affascinante Puglia e precisamente nella città natale del celebre cantante di “Nel blu dipinto di blu”, Domenico Modugno. Sicuramente Polignano a Mare è la meta perfetta per l’estate, ebbene è ideale anche in questo periodo, per ammirare le sue rocce illuminate di blu, che riflettono sul blu del mare. Forse la canzone era ispirata proprio a questo?

Concludiamo il tour delle luminarie più luccicanti d’Italia con Rieti nel Lazio. Anch’esse spettacolari, con luci appese e pendenti sulle nostre teste e un albero di Natale illuminato nel centro storico. Da Rieti, poi, possiamo spostarci nella città eterna che, specialmente sotto le feste natalizie, è ancora più magica.

Sardegna, Lazio, Campania e Puglia: 4 Regioni, una più bella dell’altra e famose non solo per la bellezza delle città in sé e per sé ma anche per il buon cibo. Insomma, si prospetta davvero un Natale magico all’insegna del relax e del divertimento così da rimanere estasiati e a bocca aperta.