Ogni tanto torna di moda la barba. Giovani o meno giovani sfoggiano visi ben curati con barba folta o corta oppure appena accennata. Ci sono visi in cui la barba mette maggiormente in risalto gli occhi, in altri trasforma i tratti e sembra di rivedere nobili personaggi del passato. Quando, però, l’uomo decide di toglierla, capita che allo specchio si veda ringiovanito e decide di prendersi cura della pelle che era stata coperta per lungo tempo.

Ci sono, invece, casi in cui già la crescita dei peli di qualche giorno innervosisce e via di lametta o rasoio elettrico. Andare nelle antiche barberie, con arredi d’epoca e stampe alle pareti, è una bella esperienza, ma sono rare. Più diffusi sono i negozi moderni da barbiere, ottima soluzione per una sistemata sia al viso che ai capelli.

Farsi la barba per ottenere una pelle liscia senza irritazioni sarà facile con questi 3 consigli

Non ci si può recare dal barbiere ogni giorno e quindi l’uomo impara fin da giovane a farsi la barba da sé. Un bel taglio di capelli rende più sicuro l’uomo, così come mostrare una pelle liscia e senza irritazioni. Per ottenere un buon risultato si potrebbero seguire questi 3 consigli:

curare la pelle del viso ogni giorno e non soltanto al momento della rasatura;

scegliere bene i prodotti con cui farsi la barba, specialmente rasoi e schiuma o gel;

curare il post rasatura.

Entrando nei dettagli, una buona abitudine è quella della detersione con prodotti non aggressivi, adatti all’uomo e l’uso dello scrub una volta alla settimana. In questo modo si eviteranno cellule morte che andranno a imprigionarsi nelle lame del rasoio, rendendo meno efficace la rasatura. Farsi la barba avendo un viso pulito farà scorrere meglio le lamette.

Per quanto riguarda proprio questi strumenti, è bene lavarli accuratamente dopo l’uso e cambiarli dopo qualche giorno. Passando alla schiuma, si può ottenere con un buon sapone da passare col pennello in modo classico, oppure tramite bombolette spray. Per far passare in modo liscio e uniforme le lamette, e nello stesso tempo idratare bene la pelle, sembra essere più efficace il gel. La scelta è comunque soggettiva.

Accorgimenti post rasatura

Un metodo molto usato è quello di poggiare un asciugamano umido sul viso. L’acqua dev’essere fredda e l’asciugamano, ben strizzato, può essere tenuto sulla pelle o tamponato. In questo modo si faciliterà la chiusura dei pori.

Sarà davvero utile massaggiare adesso il viso con una crema o gel post rasatura, in modo da rinfrescare e prevenire le irritazioni, idratando la pelle. Farsi la barba per ottenere una pelle liscia senza irritazioni sarà facile con questi 3 consigli. Ormai in commercio ci sono linee cosmetiche dedicate agli uomini e i prodotti per la cura specialmente del viso saranno utili per prevenire sia gli arrossamenti che le rughe.