I ritorni dal passato divertono e rendono allegri molti di noi. Soprattutto quando parliamo di abbigliamento. Infatti, in tantissimi attendono solo il momento di rispolverare vecchi maglioni, scarpe, sciarpe o abiti, togliendoli così dall’ombra dell’armadio. E per farlo, ovviamente, dobbiamo aspettare che le tendenze cambino e che alcuni trend degli anni scorsi tornino finalmente alla luce e in grande stile. In questo caso, però, possiamo dirci decisamente fortunati. Nel mondo della moda, infatti, non è assolutamente raro vedere vecchie glorie rispuntare dopo qualche tempo, pronte a riconquistare tutti con la loro classe e la loro eleganza.

Dimentichiamoci di stivali e tacchi, sono queste le scarpe anni Novanta di moda che potremmo ancora avere nell’armadio

L’aspetto più bello ed eccitante del mondo glamour è che, in qualche modo, il passato torna sempre a bussare alla porta. E questo lo possiamo facilmente vedere sulle passerelle dove, più di una volta, incontriamo gli abiti che portavamo anni fa e che ci mancavano tanto. E alcuni capi, che sono di nuovo di tendenza, li avevamo già indicati in passato. Infatti, in questo nostro precedente articolo, avevamo spiegato come la fantastica canotta a costine, che tanti desideravano indossare ancora, fosse finalmente di tendenza. Oppure, in un altro articolo, avevamo spiegato come il poncho avesse compiuto una risalita più unica che rara, tornando a conquistare le passerelle di tutto il Mondo dopo anni di silenzio. Oggi continuiamo a vedere come il passato torna sempre da noi e, soprattutto, dalle vetrine. E guardiamo a un paio di scarpe adorabili e soprattutto comodissime, che saranno il must have dell’inverno 2022.

Sneakers con para oversize, inaspettatamente tornano sul mercato e sono richiestissime

Molti le conoscono bene e se le ricordano ancora meglio. Stiamo parlando delle scarpe da ginnastica con para in gomma oversize. Questo paio di scarpe, davvero comune negli anni Novanta, aveva perso il suo clamore dopo qualche tempo, sostituito da modelli reputati più moderni e di tendenza. Ma oggi ha deciso di tornare a fare furore, conquistando nuovamente negozi e vetrine. Infatti, le sneakers di questo tipo, ormai, sono ovunque. Perciò, dimentichiamoci di stivali e tacchi, sono queste le scarpe anni Novanta di moda che potremmo ancora avere nell’armadio. Inoltre, anche abbinarle non sarà di certo un problema. Scegliendo il colore giusto per la scarpa, potremo indossarla sotto ogni genere di outfit. E l’aspetto ancor più positivo è che vivremo in una comodità costante, sia a lavoro che quando usciamo, anche per una semplice passeggiata. Insomma, la notizia di questo inaspettato ritorno avrà sicuramente rallegrato più di una persona.

