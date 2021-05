L’angolo di paradiso da non perdere si trova in Sicilia tra mare cristallino e riserva naturale per una perfetta vacanza rilassante ed economica

Tra leggende, tradizioni, buon cibo e mare da fare invidia, questo luogo è il posto che tutti, almeno una volta nella vita, dovrebbero visitare. L’angolo di paradiso fuori dal comune assolutamente da non perdere si trova in Sicilia tra mare cristallino e riserva naturale per una perfetta vacanza rilassante ed economica.

Il fascino di Isola delle Femmine è rappresentato dal “simbolo” del paese cioè l’Isolotto o “Isola di fuori”. Diventata una riserva naturale orientata protetta dalla LIPU, si può ammirare anche da vicino tramite delle escursioni in barca organizzate. È un panorama così bello da restare a bocca aperta. Ma suggestiva è anche la Torre “di dentro”. Recentemente, noi di ProiezionidiBorsa abbiamo trattato un articolo sulla leggenda di questo posto. Per maggiori informazioni, cliccare qui.

È poco distante da Capaci, il luogo della strage consumata nel lontano 1992, dove sarà possibile visitare il sito “Giardino delle Memoria”. Dista, invece, circa 20 minuti dal centro di Palermo.

Tutto quello che bisogna sapere per una vacanza a Isola delle Femmine

Trattandosi di un piccolo Comune, è molto semplice scegliere tra le svariate proposte di B&B e casa vacanze. Queste sono molto caratteristiche. Infatti, si possono notare dei richiami nell’arredamento prettamente marini e siciliani, essendo il paese un delizioso borgo marinaro. Esempi sono il turchese che ricorda il colore del mare, le famose Teste di Moro, le maioliche, pupi e carretti siciliani.

L’estate a Isola delle Femmine si copre di eventi serali e manifestazioni per grandi e bambini organizzati dall’Amministrazione e dalle associazioni locali. Molto sentita è la festa del paese che si tiene ogni anno il 2 Luglio, in cui si celebra Maria Santissima delle Grazie.

La seconda attrazione del paese è il suo lungomare, con un panorama mozzafiato tra l’Isolotto, il mare e la montagna. Ricco di lidi e spiagge libere, si potrà prendere il sole in totale relax e gustare dell’ottimo cibo. Anche la movida si concentra nei locali del lungomare.

Isola delle Femmine poi offre tante attività commerciali adatte a qualsiasi tipo di esigenza, oltre a ottimi ristoranti, pizzerie e bar che delizieranno il palato di tutti. Affascinante poi è vedere la pesca e il mercato del pesce al porticciolo, essendo questa il mezzo di sostentamento principale del paese.