Voglia di una pausa diversa dal solito dolce accompagnato dal caffè? Allora ecco come preparare un insolito spuntino da accompagnare piacevolmente anche con un drink per un aperitivo super.

All’apparenza sembrano proprio dei biscotti, ma sono dei favolosi snack che non deluderanno le nostre aspettative. Sono molto appetitosi, uno tira l’altro e possiamo crearli con qualsiasi verdura o salume abbiamo in casa.

Un break di tutto gusto da condividere con gli altri o da soli mentre si trascorre il pomeriggio in casa in relax

Questa fantastica novità stravolgerà l’idea dell’aperitivo con gusto e raffinatezza. Biscotti salati che si possono preparare in 5 minuti e con pochissimi ingredienti, quelli che abbiamo in casa e che magari dovremmo consumare per non buttarli. Insomma una vera e propria ricetta anti-spreco che non fa mai male al nostro portafoglio.

Ingredienti

200 gr di farina;

100 gr di parmigiano grattugiato;

60 gr di burro;

2 peperoni di colore diverso o 2 melanzane o 2 zucchine;

1 cucchiaino di lievito istantaneo per torte salate;

foglie di basilico;

sale;

pepe.

Sembrano dei biscotti ma non lo sono questi snack salati uno tira l’altro da preparare in 5 minuti

Procedimento

Iniziare la preparazione partendo dalle verdure, in questo caso i peperoni che si potranno lavare, pulire e tagliare a pezzetti piccoli. Poi prendere un recipiente e versare la farina, il parmigiano, il lievito, una spolverata di sale, pepe e mescolare.

Successivamente prendere il burro leggermente sciolto a bagnomaria e versarlo a filo nel recipiente con tutti gli ingredienti e amalgamare con una paletta in silicone o con le mani. Aggiungere infine qualche aroma sempre a pezzetti piccoli, in questo caso il basilico, ma si può sostituire con timo, rosmarino e così via.

L’impasto ottenuto dovrà essere ben compatto da poter formare un panetto da avvolgere in pellicola per alimenti e lasciarlo riposare in frigorifero per almeno 20 minuti.

Dopodiché prendere il panetto e formare a mano o con gli stampini i nostri biscotti salati, aiutandosi con un mattarello per stendere la pasta. Poi prendere una teglia e ricoprirla di carta da forno, riporre i biscotti ed infornare per circa 15 minuti a 180°C.

Letture consigliate

Non è l’orchidea la stupenda pianta che sta spopolando da posizionare in ogni angolo della casa