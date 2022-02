TikTok è uno dei social media dove si scoprono molte novità che possono interessare vari settori. Solo poco tempo fa ha fatto letteralmente impazzire il web con una pasta al forno molto particolare. Ora invece, lancia l’ultimo trend per poter ottenere dei capelli meravigliosi ed invidiabili in soli 5 minuti.

Ed è un trucco per ottenere un risultato strabiliante come se avessimo fatto la piega dal parrucchiere. Insomma un consiglio da provare senza riserve anche perché non occorre null’altro che le proprie mani e l’asciugacapelli.

TikTok sorprende tutti con un nuovo trend da sperimentare subito

Siamo ossessionati sempre di più dai social, dall’apparire e dall’estetica che cerchiamo in tutti i modi di rubare il segreto di bellezza per poter avere un aspetto invidiabile senza troppi sforzi.

Prima del trucco, il punto più delicato di una donna sono i capelli. Prima o poi passiamo tutti quella fase tra capelli bianchi, tinture e vari trucchi per nascondere l’odiosa ricrescita per poter essere sempre al top. Questo è uno dei tanti motivi per cercare, in tutti i modi, di avere dei capelli sempre belli e sistemati.

Questo metodo può essere applicato per tutti i tipi di capelli che non siano ricci e in particolare lisci, piatti senza forma e che non si riescono a domare. Un modo di asciugare i capelli rivoluzionario ed innovativo per qualsiasi occasione, che sia per una cena, aperitivo o un pic-nic all’aperto.

Per invidiabili e meravigliosi capelli basta seguire l’ultimo trend su TikTok che sta letteralmente spopolando

Durante il prossimo lavaggio dei capelli, ricordiamoci che possiamo asciugarli in questo modo per poterli avere davvero perfetti. Innanzitutto sarà fondamentale l’utilizzo di un buon shampoo e maschera o balsamo che coccolino i capelli e forse questa tipologia di prodotti possono fare al caso nostro.

Dopo averli lavati, tamponarli con un asciugamano e asciugarli con il phon a distanza di almeno 20 cm al 90%, pettinandoli con cura tra una sessione e l’altra. Poi prendere un termoprotettivo e passarlo sulla maggior parte dei capelli per proteggerli dal calore.

Adesso, pettinare i capelli e dividerli in ciocche abbastanza generose. Una alla volta, attorcigliarle con l’indice con movimenti circolatori e finire di asciugare i capelli passando l’asciugacapelli al massimo del calore ma al minimo di velocità, per circa 1 minuto. Poi passare alle altre ciocche dei capelli fino a che non finiscono.

Infine capovolgere la testa, passare il phon a testa in giù per qualche secondo e poi con le mani aprire tutti i torciglioni.